Секрет прихода: любовь в Богу – это любовь к людям

Фото: Минусинская епархия

Иерей Игорь Корнатовский служит в Курагине с 2007 года. До принятия сана служил в армии, работал машинистом пассажирского поезда, директором Дома культуры. Его путь к вере прошел через семейную трагедию, которая воспитала терпение и приблизила к Богу. Это интересный и достойный человек, вместе с женой воспитавший кроме родных еще троих приемных детей, один из которых тоже стал священником. Но сегодня будем говорить не о пастыре, а о пастве, о приходе, который они создали общими трудами. С приходом мы познакомились в июле этого года, и не рассказать об этом невозможно.

Все пополам - труды, трапезы, праздники и молитва

В приходе Курагинского храма как в семье – все делают вместе. И, как и в любой семье, есть свои традиции.

Каждый понедельник – общий трудовой день. Приходят поработать все, у кого есть несколько свободных часов. Но приходят и в другие дни – сад и цветники нужно поливать!

Еще одна традиция – общие трапезы, во время которых обсуждают самые важные дела прихода, делятся проблемами.

- Каждый год в День трезвости идем крестным ходом по поселку с иконой, весь приход и гости из разных городов. Каждый год бываем у источника Тихвинской иконы Божьей матери в Каратузском, - рассказывает отец Игорь. – А еще ездим на богослужения в другие храмы на нескольких автобусах. В Идринское ездили, в Сизую, в Красноярск на службу к владыке Пантелеимону и постоянно бываем в Кочергине, в Вознесенском монастыре – это тут рядом. Для оплаты автобусов прихожане вносят деньги и за себя, и за того, кто не может этого сделать. Часто помогают спонсоры, и сами предлагают, и на мои просьбы откликаются. Уже больше 10 лет вместе празднуем День семьи, любви и верности, готовим хорошие подарки, бытовую технику, сертификаты, приглашаем всех жителей поселка. Есть и группа воскресного дня для детей, сначала занималась матушка, сейчас есть педагоги из прихожан.

Фото: Минусинская епархия

Рай своими руками

Трудно представить, но 11 лет назад территория при храме была безжизненной землей, пустыней.

- Первые деревья привезли из леса, - рассказывает настоятель. – Брали разрешение в лесхозе, оплачивали по госцене. Потом люди начали приносить и саженцы, и цветы.

Постепенно посадки стали садом, одиночные клумбы – сплошным цветником. Особенно выделяются розы, их здесь великое множество.

- Это не только красиво, но и полезно для здоровья: чайная роза - она еще и лечит, - рассказала нам Надежда Ивановна, она в цветнике вроде бригадира, ее все слушаются.

Глядя на эту красоту и на то, как старательно работают прихожане, невозможно остаться в стороне - проверено. И мы отправились на рынок за розами. Выбрали подороже. Но Надежда Ивановна наш выбор забраковала:

- У нас таких много, нам бы другие.

Принесли другие. Надежда Ивановна выбрала для них место. Через год проверим, как прижились, какие новые соседи у них появились!

- Когда к нам митрополит приехал, сказал, что у нас тут рай, - рассказали нам в церковной лавке.

И точно – рай! Будете в Курагине, проверьте. Здесь открыто для всех.

Мы хотели узнать и раскрыть секрет этого дружного прихода. Оказалось, никакой тайны нет:

- У нас царит любовь друг друга не на словах, а на деле. Приход создают внимание, забота, доброта. Никакого секрета. Все от Бога, не от меня. Я грешный человек. У нас одна цель и один фундамент – Господь. Любовь к Богу - это любовь к людям.

Фото: Минусинская епархия

- А почему в других приходах не так?

- За других не могу говорить, говорю за себя. У нас в семье такие отношения, и мы их переносим на окружающих.

Мечта – новый храм

- Батюшка, у вас очень много всего сделано. Делать уже больше нечего?

- Фонтанов нет! Хотим сделать два-три небольших. Еще лавочек побольше поставить, чтобы люди отдыхали, и планируем сделать еще один выход с территории храма, хороший, благоустроенный, с автостоянкой, к нам много людей приезжает. Хотим сделать рядом с нашей территорией еще одну зону отдыха с еще одной детской площадкой, летней сценой, чтобы проводить здесь встречи, - говорит отец Игорь. - Но самая главная мечта – новый храм. Прихожане давно не помещаются в маленьком здании, во время службы стоят на улице. На причастии одних только детей не меньше 80. Сейчас из-за коронавируса особые требования, поэтому наши прихожане понимают и приходят на службы по очереди. Для строительства есть участок рядом с действующим храмом, он уже огорожен. Но нет главного – средств. Новый храм – это наша боль. Только для проектной документации нужен миллион рублей. Мы пока не можем это потянуть.

И вдруг отец Игорь признается, что не хотел давать интервью, ведь из-за недавних событий в Курагинском районе журналисты интересуются только общиной Виссариона, ищут «жареные» факты. На самом деле у курагинских православных с виссарионовцами нет ничего общего, они просто мирно сосуществуют:

- Наши прихожане относятся к ним как к болящим, заблудшим, с милостью и состраданием.

Прямая речь

Виктор Зубарев, депутат Госдумы, председатель Общественного совета при Красноярской митрополии:

- Церковь - это люди, и когда есть лидер, то он объединяет людей. Строительство православных храмов на юге края особенно важно, чтобы у людей был выбор. Потому что там община Виссариона - это секта, у людей отнимают разум.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон:

- В курагинском храме батюшка и матушка - большие подвижники. Вырастили сад, цветник - рай. Настоятель сумел сплотить приход, люди там открытые Богу, и вера у них светлая.

Наша справка

Деревянный храм во имя св. Архистратига Михаила был построен в Курагине еще в 1724 году и через 40 лет сгорел. Довольно долго село жило без храма, только в 1792 году был заложен каменный трехпрестольный храм. Он был разрушен в 30-х годах ХХ века, и снова село на несколько десятилетий осталось без храма.

По воспоминанию старожилов, примерно с 50-х годов православные курагинцы собирались в домах верующих. В 1988 году община купила дом в пер. Советском, к которому был пристроен алтарь. Здание освятили как «молебный дом».

В 1991 году было освящено место под строительство храма. Изначально планировалось построить каменный, но в итоге возвели деревянный храм-часовню. Храм был освящен великим освящением в 2006 году.

Строителем и первым настоятелем храма в честь Сошествия Святого Духа на апостолов был иерей Александр Васильев, он сам придумал и нарисовал проект. Отец Александр прослужил в Курагине 10 лет, его очень любили и ценили прихожане, и когда он скончался в 2007 году после тяжелой болезни, похоронили пастыря на территории храма, с левой стороны у алтаря. Отец Александр любил розы, и теперь его могила окружена этими цветами.

В 2007 году настоятелем храма стал протоиерей Игорь Корнатовский, который служит здесь по сей день.