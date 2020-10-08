«Священник – тот же пограничник. Он всегда на краю времени-вечности»

Родион Петриков Фото: соцсети

Мы собрали несколько размышлений, рассказов, сообщений, которые идут от сердца, касаются многих, дают повод задуматься и, главное, присоединиться к добрым делам

Родион Петриков, священник Благовещенского женского монастыря, Красноярск

23 сентября 2020 года

Вчера от монаха услышал мысль, которая второй день не выходит из головы: «Мы начинаем меняться, когда боль становится невыносимой».

Есть слова, которые сразу входят в сердце. Не через обдумывание головой, а через все границы и прямо в сердце. Так было и в этот раз.

Так много узнается в этих словах, которые монах сказал на глубоком выдохе, как обычно говорят о чем-то непоправимом, но все же случившемся.

«Мы начинаемся меняться, когда боль становится невыносимой». Как много здесь правды. Болючей. Холодной. Острой. Как медицинская игла. Помню, как после первого впечатления мне тут же захотелось передать эту мысль дальше. Другому.

Вдруг кто-то поймет, что необязательно ждать последнего оклика жизни, чтобы остановиться и начать движение в другую сторону.

Алексей Язев, настоятель Свято-Троицкого храма в Емельянове и храма Параскевы Пятницы в Барабанове

28 сентября 2020 года

Хвастовства пост...

Есть в Ачинском районе деревня Козловка. Название весьма непрезентабельное, а если знать историческое наименование местности (а до революции село это называлось аж Великокняжеским), то и просто оскорбительное.

Начали с самого доступного и действенного - с молитвы Фото: соцсети

И есть в нынешней Козловке храм. Вернее, стены от храма. Когда село имело более благозвучное наименование и храм был гораздо в более лучшем состоянии.

Но мой рассказ не о том.

Таким был храм до разрушения Фото: соцсети

Года четыре назад, впервые попав туда, понял - надо что-то делать. Начали с самого доступного и действенного, с молитвы. Потом взяли в руки триммеры и топоры, расчистили заросли у фундамента, сделали пожарный окос.

Вышли на СФУ с предложением кому-то из бакалавров позаниматься проектом, организовали выезд на объект.

Конечно же не обошлось без больших друзей и одноклубников из мотогруппировки «Дикие сибиряки».

Конечно же не обошлось без больших друзей и одноклубников из мотогруппировки «Дикие сибиряки» Фото: соцсети

Подключили журналистов, вывели тему в сеть, и вот сегодня появилась чудная новость - проект реставрации памятника архитектуры «Церковь Михаила Архангела, н. XX века», Красноярского края, деревня Козловка (автор - Анна Осипова, научные руководители: Слабуха А.В., Ужгеренас М.П., Высоцкий А.В.) получил СЕРЕБРЯНЫЙ диплом Межрегионального смотра-конкурса творчества молодых архитекторов и студентов в Иркутске.

И вроде еще и гвоздь ни один не вбит, и забор отсутствует, а все равно приятно.

Андрей Дорогов

20 февраля 2020 года

Недавно ко мне в личной беседе обратилась молодая женщина Татьяна с идеей создать во ВКонтакте страничку, на которой бы рассказывалось о православной вере от первого лица, ее живой опыт воцерковления: как вести себя в Храме, участвовать в таинствах и богослужениях - вести духовную жизнь православного христианина. Мы встретились, многое обсудили...

Иерей Андрей Дорогов: «Боготольский завод. Сюда был сослан на каторгу праведник Даниил Ачинский. На этом камне он молился» Фото: соцсети

Так родился этот проект – Храм Божий, инструкция по применению.

Сейчас мы стараемся 2 раза в неделю выпускать новый пост, есть возможность обсудить, задать вопросы. Будем стараться писать доходчиво, чтобы каждый прочитавший мог получить для себя духовную пользу.

Присоединяйтесь!

Виктор Теплицкий

27 августа 2020 года

Ну вот и последняя зарисовочка из «Граней». Финал небольшой книжки. Остаётся ждать лучших времён, а вдруг да напечатают...

Грани

Священство – не профессия. Это – служение. И проходит оно всегда по грани. Можно по-разному относиться к такому служению, но священник – тот же пограничник. Он всегда на краю времени-вечности (можно писать и без пробела, и без дефиса). Особенно это чувствуется, когда прикасаешься к смерти. Готовишь живых, провожаешь мертвых.

Протоиерей Виктор Теплицкий Фото: соцсети

Больничная палата или комната умирающего напоминает купе. Прощание, напутствие… и вдруг: «Провожающих просят покинуть вагон. Поезд отправляется через пять минут». Выходишь, аккуратно закрывая дверь. Надеешься, что слова, которые только что оставил, сейчас помогут человеку.

Впрочем, случается и обратное: слова уходящих надолго остаются в тебе, поддерживают, словно масло в лампаде, огонек надежды.

Где-то примерно через год после моего рукоположения я крестил на дому мужчину. Ему оставалось буквально несколько дней. Говорил он тихо, но я до сих пор отчётливо слышу его голос:

– Знаю, что там есть жизнь. Чувствую это. Не сомневаюсь. Но я ухожу туда – пустым. Пробегал, зря потратил и время, и силы. Мне нечего взять с собой.

Я ответил, что это не так. У него есть главное – вера. И не всякому открывается Бог на последних минутах, в тот самый «одиннадцатый час» Писания.

Но не только слова выбивает Божий резец на скрижалях памяти. Лица, события, вещи – всё сплетается в строку. Всегда что-то пишется. До той самой последней точки. Вернее – многоточия… И написанное останется навечно. Как те игрушки в гробике двухмесячной Лизы, которую пришлось отпевать без певчих, когда я почти не видел страниц требника. Как и лица ее матери, склоненного над этим внезапно увядшим цветочком. Она молилась – спокойно и мужественно, неся в сердце скорбь и надежду. Позднее она рассказала о том, как видела во сне свою умершую бабушку и дочь. Прабабушка несла внучку на руках к Богородице…

Жизнь продолжается. И для нас. И для – них. И на каких-то гранях бытия случается нам пересекаться. И мы живем ожиданием будущей встречи.

А пока снова и снова звучит просьба покинуть вагон.

Поздняя осень. Голые черные ветви кладбищенских тополей воткнуты в небо. У калитки меня встречает смотритель. Здороваемся.

– Как оно? – спрашиваю.

– Охраняем.

- Кого? – оглядываюсь по сторонам.

– Покой усопших, – улыбаясь, отвечает сторож.

– А мы их провожаем.

– Куда?

– Туда.

Поднимаем головы. Небо плотно лежит на деревянных опорах огромного вокзала, где снуют невидимые бесплотные проводники и вот-вот тронутся вагоны поезда, который следует только в одном направлении – туда.

Иереи Владимир Плеханов, настоятель храма Преподобномученицы великои княгини Елизаветы при краевом онкоцентре

18 сентября 2020 года

Часто задаю себе вопрос, можно ли делать добрые дела, ну вот, например, кормить бездомных с холодным сердцем или всенепременно нужно испытывать какие-то там положительные эмоции: сострадание или жалость непосредственно в процессе. И нужно ли себя понуждать к этому?

Иерей Владимир Плеханов Фото: соцсети

Сложный вопрос. Это хорошо, когда ты такой весь на эмоциях и прям горишь от своего Богоугодного дела, а если прошло уже много времени с твоего начинания и, в принципе, уже привык и поднадоело?

Однозначно себя понуждать нужно и прислушиваться к людям нужно и жалеть, и сострадать. А иначе превратишься в тупое бревно, а ведь бревну только и надо, что лежать в сторонке, лишь бы его не попилили и не сожгли, чтобы согреться кому-то чужому и незнакомому.

Есть такой хороший пример: учиться видеть в каждом человеке образ Божий, что человек неприглядный порой для всех, как испачканная иконочка, под слоем грязи и табачной копоти можно при желании разглядеть очень красивый, богоподобный лик. А тут этих ликов целый иконостас, только и делай, что проглядывайся сквозь замарашку.

24 сентября 2020 года

Дорогие сестры и братие, опять буду клянчить у вас деньги на продукты для еды бездомным. Я почти поправился и пришло время закупок. Все это благодаря вам, и без вашей помощи мы бы не смогли осуществлять кормление бездомных. Сегодня неплохо закупились продуктами на варку, но стоит ли говорить, что это только маленькая толика всего объема, на 50 литров щей уходит ведро картошки и т.д. и т.п. Продолжаю сбор на продукты и на самое необходимое, вот мои реквизиты.

И да хранит вас всех Господь.

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Священник Сергей Мясоутов

14 августа 2020 года

Дивны дела Твои, Господи!

Протоиерей Сергий Мясоутов (на фото слева) Фото: соцсети

Видите новокрещенного младенца на первом фото? Я тогда служил в Троицком храме. Прошли годы...

На втором фото этот же младенец, только сегодня. Кирилл нашёл меня и вручил фотографию 2006 года.

Протоиерей Сергий Мясоутов (на фото справа) Фото: соцсети

Рад знакомству!

Александр Шинкаренко, настоятель храма Вознесения Господня деревни Бугачево Емельяновского района

4 августа 2020 года

Кому интересно, мы хотим издать книгу истории нашего храма, деревни Бугачево и храма деревни Минино, истории деревень. Это архивные документы Красноярской и Енисейской губернии 19-20, 21 веков, тех священников, которые служили в храмах наших деревень, архивные фото. Уже несколько лет наша Нина Качергина собирает сведения и даже нашла в Москве потомков священников, которые здесь служили до революции. Наша Нина провела колоссальную работу. Книгу нужно отредактировать, сделать дизайн каждой страницы. Напечатать. И она будет нам доступна. Если кто сможет нам помочь финансово, можно обратиться к Нине +7 (950) 433-12-99, или ко мне, всё под отчет и под запись. Или есть ещё одно предложение: заранее заказать книгу. Она будет в первых экземплярах стоить 1000 рублей за книгу. Всем вам спасибо. Обнимаю. Это наша история, и мы, и наши дети должны знать ее.