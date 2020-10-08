«Я не герой, это мой крест». Красноярец в одиночку строит храм на границе с Тувой

В июле 2020 года, епископ Минусинский и Курагинский Никанор совершил малое освящение храма в Арадане. Фото: из личного архива Игоря Садовода

Единственное, чего мы не узнаем, – это его имени. Он называет себя Игорем Садоводом и считает, что не делает ничего особенного.

Маленький Арадан, в котором осталось около трех сотен жителей, находится в Ермаковском районе, на самом юге края, это последний красноярский поселок на трассе, ведущей в Туву. Поселок, кстати, и был основан в 1910 году как станция для рабочих, обслуживающих строительство Усинского тракта, – так, по имени реки Ус, тогда называлась дорога до Кызыла. Когда-то здесь была бурная жизнь, сейчас люди в основном живут подсобным хозяйством, охотой и лесом. Есть школа, в которой чуть больше 30 учеников, почта, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, почта. А вот храма здесь никогда не было.

Храм еще не достроен, не готов алтарь. А еще в планах – благоустройство территории и высокогорный сад с яблонями, грушами, сливами. Фото: из личного архива Игоря Садовода

9 июля 2016 на въезде в поселок был установлен и освящен поклонный крест и совершен молебен на начало доброго дела – строительства храма Трех Святителей.

А через четыре года, в июле 2020 года, епископ Минусинский и Курагинский Никанор совершил малое освящение этого еще не полностью достроенного храма. Он передал в дар храму старинный образ святителя Николая.

Храм приснился 20 лет назад

Турист и альпинист, Игорь и сейчас водит людей в походы в Ергаки, на Араданский хребет, поэтому и обосновался в Арадане.

- Живу на два дома, Красноярск и Арадан, развожу сады, но десятую часть своего времени и почти все свои доходы отдаю храму. Не я выбирал место, Господь выбрал. А проект появился из сна. Лет 20 назад мне приснилось, что я стою в храме, а вокруг – витражи. Я потом именно это и взял за основу проекта, кое-что подсмотрел в других церквях и часовнях. Но если бы мне сказали, что я буду строить храм, я бы не поверил, - признается Игорь. – Но так случилось, что судьба свела меня с семьей Брыскиных. Монахи, легендарные люди, мои духовные отцы, они благословили меня строить храм, на это есть и документы. И имя свое не хочу упоминать, меня Господь упомянет.

Напомним, в семье Брыскиных монашеский постриг в разные годы приняли три брата и две сестры: схиархимандрит Ириней, схиигумен Виктор, иеросхимонах Макарий, монахини Анна (Гарманова) и Полина (Нихаенко).

Игорь зарабатывает садоводством, поэтому и называет себя Садоводом. В его питомнике десятки сортов яблок, груш, слив, есть абрикосы, персики, виноград.

- Саженцы продаю людям по своей схеме: осенью приглашаю попробовать плоды, выбрать сорт, а весной – купить то, что понравилось. Нельзя обманывать - такое мое правило.

В 20 километрах от Арадана нашли источник, с которым связано много чудес. Фото: из личного архива Игоря Садовода

Игорь объяснил, что небесные покровители храма в Арадане выбраны совсем не случайно:

- Это Николай Чудотворец, он покровитель путешествующих, а Арадан стоит на трассе, и храм виден с трассы, и сюда заходят многие дальнобойщики, путешествующие. Преподобный Онуфрий – пустынножитель, а наш маленький поселок стоит посреди тайги, без соседей. И третий святой, Василий Мангазейский, - покровитель охотников и рыбаков, а этим и живет Арадан со дня своего основания. Местные рассказывали, когда началось строительство храма, они видели человека в блестящей шапке с палкой, который ходил вокруг, и узнали этого человека на иконе Николая Чудотворца.

Кто и как помогает?

Игорь наотрез отказался от наемного труда.

- Один раз попробовал и отказался от этого, ведь делают как попало. А это же храм, тут надо строить с душой, это либо есть, либо нет. Поэтому строю сам, своими руками. Я строитель по специальности.

- А местные разве не помогают? Видят же, как вы тут один бьетесь.

- Прихожанки в основном бабушки, на них все держится. На фундамент 30 бабушек собрали по 300 рублей, я на эти деньги купил цемент. Один узбек-мусульманин выровнял площадку под храм. И местные мужики помогают, если я прошу. Не отказывают. Я приглашаю помогать всех желающих. Работа есть для всех, для мужчин и женщин, для подростков. У нас в Арадане можно и потрудиться, и помолиться, и на природе побыть. Я травы собираю, делаю чаи, приезжайте.

В Ергаках кто-то установил крест и медную икону Саянской Божьей матери. Фото: из личного архива Игоря Садовода

Игорь снимает ролики о поселке и храме и выкладывает их в интернет, на одном из них местные мальчишки Тимофей и Матвей возят песок на тачке.

- Молодцы, пусть все знают, что в Арадане растут работящие люди, - хвалит их Игорь. – Пусть и за конфеты, но стараются.

В другом ролике Игорь говорит спасибо всем благодетелям, всем бабушкам, всем, кто помогает. Например, люди приносят иконы – их в храме уже много.

Двери этого храма закрываются на ключ. И таких ключей более 40.

- Я даю водителям-дальнобойщикам, которые хотят помолиться в дороге. Есть ключи и у местных прихожан – в любое время могут прийти сюда.

Кстати, Игорь Садовод - не единственный энтузиаст в этих краях.

- Оказывается, многие ходят на перевал Тушканчик поклониться Саянской иконе Божьей матери. Я много раз там был, но не знал об этом. Две недели назад пошел. Снега по колено, дошел до перевала, туман, ничего не видно. Помолился, и небо открылось буквально на 5-10 минут. Вижу – крест, а рядом икона. Она медная, написанная почти по канону, я потом фотографию показывал знающим людям. Кто принес – неизвестно, но люди сюда, говорят, приходят даже немощные. А в 20 километрах от поселка нашли источник, его 90-летняя бабушка показала, никто о нем не знал. Ее отец обрел там икону. Она рассказала, что с ним связано много чудес. И сейчас люди излечиваются от болезней, от наркомании.

В это время

Часовню, построенную меценатом, обновит его дочь

В 2007 году ныне почивший предприниматель, общественный деятель, меценат Константин Михайлович Цитлидзе построил на хуторе «Экстрим» (горнолыжная база близ д. Быстрая) часовню святых равноапостольных Константина и Елены.

Фото: Минусинская епархия

В сентябре этого года его дочь Татьяна Константиновна объявила о своем желании реставрировать часовню в память о своем отце. В обновленном храме будет оборудован алтарь и установлен иконостас, благоустроится прилегающая территория. Планируется, что по окончании реставрации часовня будет передана в собственность Минусинской епархии.