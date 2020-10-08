Новости епархий

Фото: Красноярская епархия

Освящен закладной камень новой церкви на Шинном кладбище

Молебен и чин освящения закладного камня храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание Погибших» на Шинном кладбище города Красноярска возглавил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

По окончании богослужения глава города и меценаты вписали свои имена в подписанную Архипастырем закладную грамоту, которая была помещена в капсулу и зарыта рядом с закладным камнем.

Фото: Минусинская епархия

— Здание новой деревянной церкви будет построено рядом с кладбищенским храмом-часовней во имя иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение». Фундаментные работы начались ещё весной, до конца года планируется поставить сруб и крышу. Всего проект строительства рассчитан на три года, — рассказал куратор строительства храма протоиерей Валерий Ларин.

В новом храме в селе Казанцево состоялась первая Божественная литургия архиерейским чином

13 сентября, в день положения Честного Пояса Пресвятой Богородицы и перенесения мощей благоверных князя Петра и княгини Февронии, епископ Минусинский и Курагинский Никанор совершил Божественную литургию в новосооруженном Вознесенском храме с. Казанцево Шушенского района.

По окончании Литургии архипастырь совершил славление святым Петру и Февронии и обратился к присутствующим со словом проповеди. Также иерарх поздравил сельчан с окончанием основного этапа строительства храма.

Фото: Красноярская епархия

Всех присутствующих за богослужением епископ Никанор благословил иконочками святителя Спиридона Тримифунтского.

В ближайших планах общины - монтаж постоянного иконостаса, после чего состоится великое освящение храма.

Минусинский архипастырь совершил великое освящение Свято-Троицкого храма в Большой Ирбе

Чин великого освящения храма Святой Живоначальной Троицы в пгт. Большая Ирба Курагинского района совершил епископ Минусинский и Курагинский Никанор.

По окончании богослужения владыка обратился к присутствующим с архипастырским словом, поздравив прихожан с воскресным днем и освящением храма.

Фото: Минусинская епархия

Всех присутствующих за богослужением епископ Никанор благословил иконочками святого равноапостольного великого князя Владимира.