Коронавирус в Красноярске, последние новости на 7 октября 2020: доля выздоровевших уменьшилась

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 7 октября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о коронавирусе в Красноярске и крае на 7 октября 2020 года: за минувшую неделю доля вылечившихся уменьшилась, передает информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19 (ИЦК).

По данным на утро 7 октября, количество заразившихся в регионе - 20 724 (+137 за сутки). Выздоровели 15 657 (+80 за сутки). Спасти не удалось 562 (+1 за сутки).

- За неделю доля пациентов, которые вылечились от COVID-19, снизилась до 76%. Это показатель меньше, чем общий по СФО и России, - поясняет ИЦК. - Красноярский край переместился со 2-го на 3-е место, замыкая тройку антилидеров СФО с самым низким процентом вылечившихся от коронавируса.

Напомним, красноярский край находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. В регионе по-прежнему действует обязательный масочный режим - в общественных местах. Также жителей призывают соблюдать социальную дистанцию - не меньше полутора метров друг от друга.