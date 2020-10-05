Почти 70 лет на семерых: экс-руководителю администрации главы Хакасии и его помощникам вынесли жесткий приговор

Экс-руководителю администрации главы Хакасии и его помощникам вынесли жесткий приговор. Фото: abakan.sm-news.ru.

Чиновник, значит, неподсуден… Или подсуден - для галочки, так, что скрывать, считают многие. Здесь обратная ситуация: сегодня, 5 октября, завершен суд по громкому делу бывшего главы администрации правительства Хакасии Владимира Бызова и его подельников. Приговор был жестким – почти 70 лет (66 и два месяца) колонии, а еще многомиллионные штрафы.

Бызов (его называли серым кардиналом) сколотил преступную группировку, в которую, кроме него, входили еще шесть человек. Это чиновники и предприниматели: Игорь Арокин – бывший начальник центра закупок, Александр Гитер – представитель фармацевтической компании, Евгений Рукосуев – глава фирмы «Аквадез», Екатерина Ковалева – секретарь Бызова, Сергей Пушнов – зять Арокина (трудился в центре закупок), Светлана Казаченко – возглавляла там отдел. Все – свои люди, у каждого собственная роль в общем «бизнесе».

Следователями и судом установлено, Бызов был «мозгом» группировки.

- Она была создана для совершения хищения путем мошенничества в особо крупных размерах бюджетных и внебюджетных денежных средств, выделяемых на закупки медицинских товаров для нужд государственных бюджетных учреждений здравоохранения и управления капитального строительства, а также для получения взяток в особо крупном размере в виде денег и иного имущества в качестве заранее оговоренного денежного отката в размере от 10% до 20% от суммы каждого государственного контракта за совершение незаконных действий по организации указанных закупок медицинских товаров под заранее определенных поставщиков, - поясняют в СК.

Все, как в аптеке: группировка состояла из трех отдельных подразделений, а координировал все один человек, Владимир Бызов. Аппетиты у чиновников были немалые. С февраля по ноябрь 2015 года удалось похитить 47 миллионов рублей, но в планах было почти на 200 миллионов больше.

Не беда! В 2016-м году смогли получить 55 миллионов – только взятками. От предпринимателей, которым покровительствовала группа. Казалось бы, деньги, связи, но… 28 декабря 2016 года подозреваемых задержали.

Расследование, сбор доказательств шли не один год. И 5 октября 2020 года стал известен приговор. Никаких поблажек. Все семеро были признаны виновными в мошенничестве и особо крупных взятках.

Для Бызова обвинение просило 26 лет колонии строго режима и 360 миллионов штрафа. Вердикт суда был таким: 16 лет и 85-миллионный штраф. Тоже немало, согласитесь? Александр Гинтер получил 14 лет лишения свободы и 80 миллионов штрафа, Евгений Рукосуев 9 лет и 77 миллионов 500 тысяч, Игорь Арокин - 9 лет и 350 тысяч рублей. Всех отправят в колонию строгого режима.

Помощнице Бызова Екатерине Ковалевой дали восемь с половиной лет колонии общего режима. Светлане Казаченко 4 года 9 месяцев плюс штраф 150 тысяч рублей, Сергею Пушнову – 4 года 7 месяцев. Поскольку все это время Пушнов и Казаченко были в СИЗО, наказание считается отбытым, их освободили.

Пока приговор в силу не вступил, у сторон есть время на его обжалование.