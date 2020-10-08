Православная афиша Красноярска на октябрь 2020

Фото: Мария ЛЕНЦ

Культурно-исторический центр «Успенский» 0+

До 31 октября, ежедневно, с 10.00 до 19.00

Познавательная программа «История Успенского мужского монастыря». По предварительной записи.

До 11 октября, с 10.00 до 19.00

Выставка декоративно-прикладного творчества «Мастера Красноярья» (по предварительной записи)

До 31 октября, ежедневно, по расписанию

Мастер-классы по керамике, батику, валянию из шерсти, росписи по дереву, живописи (по предварительной записи)

9 октября. 16.00-17.00

«Лекторий в Успенском»

Лекция «Основные этапы и методы реставрации картин» (по предварительной записи)

15 октября, 15.00-16.00

Кинолекторий «Есть имена и есть такие даты…»

Лекция с показом документального фильма «Засадный полк. Александр Твардовский» (по предварительной записи)

17 октября, 14.00-15.00

«Тотальный диктант», по предварительной регистрации на сайте «Тотального диктанта»

30 октября, 15.00-16.00

Творческая встреча «Октябрьский рассвет», посвящённая 150-летию со дня рождения И.А. Бунина. Прозвучат отрывки известных произведений в исполнении актеров театра исторической реконструкции СФУ «Артефакт» (по предварительной записи)

31 октября, 13.00-14.00

Творческая встреча-концерт Сибирского мужского хора Культурно-исторического центра (по предварительной записи)

ВАЖНО! Все мероприятия в октябре пройдут с обязательным соблюдением превентивных мер (наличие защитных масок, не более 1 человека на 4 кв.м, измерение температуры тела на входе в помещение).

Запись по телефонам: творческие встречи, концерты, кинолектории - 8 (391) 299-11-01, лекции, выставки - 8 (391) 299-10-70, мастер-классы - 8 (391) 299-10-80.

КИЦ «Успенский»

Ул. Лесная, 55а

Вход на все мероприятия свободный.

Паломнические поездки

Познавательные поездки в индивидуальном формате с гидом Светланой Тюриной 12+

Это возможность побывать в самых светлых и красивых местах нашего города, услышать истории и малоизвестные факты, узнать о сибирских святых и местных святынях.

1. Архиерейский дом: храм, клирос, колокольня, воскресная школа, трапезная, конференц-зал. В любой день, начало с 11 до 16.30, продолжительность 1 час, 500 руб.

2. Архиерейский дом и красноярские монастыри: Успенский мужской и Благовещенский женский. Все храмы и приделы, территории, строения. Современная жизнь монастыря: кто и зачем туда идёт, как это происходит? В любой день, начало с 11 до 14, продолжительность 3 часа, 2000 руб., на автомобиле.

3. Усть-Мана — Овсянка — Дивногорск. История поселений, храмов, человеческие судьбы. В любой день, начало с 11 до 14, продолжительность 4 часа, 3000 руб., на автомобиле.

Запись обязательна. Группы 1-4 человека (формируются самостоятельно). Все вопросы по тел.+79048925533

Частоостровское и Барабаново 6+

Паломники побывают в храме Параскевы Пятницы в деревне Барабаново Емельяновского района — это единственная расписная церковь за Уралом, памятник деревянного храмового зодчества. Также верующие посетят Свято-Троицкую церковь в селе Частоостровское — единственный каменный храм овальной формы в Восточной Сибири. Обе церкви построены в XIX веке и являются объектами культурного наследия регионального значения.

Посетить старинные храмы Красноярской епархии верующих приглашает Трхсвятительский приход Красноярска.

Автобус отправится от храма (ул. Свердловская, 30а) 10 октября в 8.00. С собой желательно взять обед.

Стоимость поездки 800 рублей.

Подробности можно узнать по телефону: +7(908)025–64–74.

Муром - Дивеево - Арзамас

Всех желающих приглашают на праздник Покрова Божией Матери к святым Серафиму Саровскому, Петру и Февронии Муромским в поездку Муром - Дивеево – Арзамас 13 - 19 октября (даты без дороги).

Муром (2 дня): экскурсии по храмам и святыням. Литургия у св. Петра и Февронии.

Дивеево (4 дня): Литургии, экскурсии, св. источники, поездки в Суворово, Санаксары, Арзамас.

Стоимость поездки 15 500 (проживание - паломнические гостиницы, питание в монастырских трапезных) + дорога (ж/д Красноярск - Муром, Арзамас - Красноярск или авиа через Москву).

Все вопросы по тел.+79048925533

Начало учебного года в воскресных школах 4+

Воскресная школа преподобного Сергия Радонежского Никольского храмового комплекса принимает детей от 4 до 14 лет. Занятия проходят по воскресеньям с 9.00 до 15.00.

Телефон для справок и записи в школу: +7(983)284–97–22

Открыт набор желающих обучаться в воскресной школе во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского при Иоанно-Предтеченском приходе города Красноярска.

К обучению в новом учебном году приглашаются дети в возрасте от 4 лет. По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефону 89504377777 (Ольга Сергеевна Слободян.

Введенский храм Сосновоборска обновил расписание уроков в воскресной школе и просветительских занятий в Евангельском кружке и православном клубе «Встреча».

30 сентября в православном клубе «Встреча» начались тематические занятия под общим названием «Азбука Православия». Знакомить слушателей с основами православного вероисповедания каждую среду будет директор воскресной школы Наталья Ильющенкова.

Занятия в Евангельском кружке теперь будут проходить каждый четверг в 15.00 на территории библиотечно-музейного комплекса (ул. Энтузиастов, 20).

18 октября после Божественной Литургии состоится молебен на начало учебного года воскресной школы в Трехсвятительском храме Красноярска.

К занятиям в школе приглашаются дети 6-11 лет. Присутствие на занятиях родителей и других родственников приветствуется.

Первое занятие пройдет в природном парке «Столбы» сразу после молебна 18 октября, куда все желающие отправляются на своем транспорте. Вся информация по телефону + 7 908 025 6474, Ирина.

«Гуманитарный лекторий»

В этом сезоне девять новых лекций по истории и психологии. Все лекции начинаются в уже привычное время – 18.30 и длятся от одного до полутора часов. В конце любой лекции слушатели имеют возможность пообщаться с лектором, задавая интересующие их вопросы по теме.

14 октября. «На мне лежит родовое проклятие!» С этим к гадалке, священнику или психологу? Эберхардт Марина Валериевна, старший преподаватель каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева.

Краевая научная библиотека

Ул. Маркса, 114

Вход свободный.

Сибирь православная. Рождество 0+

Выставка пройдет в преддверии главных зимних праздников всех верующих христиан – Рождества Христова и Крещения Господня. По традиции, радуясь этим событиям и отмечая их, православные дарят друг другу подарки. На зимней православной ярмарке участники – монастыри и храмы – предложат большой выбор подарков к праздникам. Также планируется просветительская и музыкальная программы, следите за анонсами!

МВДЦ «Сибирь»

Ул. Авиаторов, 19

18 – 23 декабря с 10.00 до 19.00

24 декабря с 10.00 до 16.00

Вход свободный.

Внимание!

Руководители воскресных школ могут получить путеводитель «Святыни Красноярского края»

Этот путеводитель получили в подарок читатели «Комсомольской правды» в июле 2020 года. Мы подготовили его специально для тех, кто готов отправиться в православное паломничество самостоятельно, и в период ограничительных мер он оказался как нельзя кстати. Те, кто не успел получить путеводитель в печатном виде, могут найти его в электронном формате на нашем сайте kp.ru в разделе «Время веры». Однако часть тиража мы оставили для учеников воскресных школ края. Пишите нам aronovat@mail.ru, оставляйте свои заявки.