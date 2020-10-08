Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон: Болезнь - это Божье оружие, набат в сердце человека

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон Фото: Мария ЛЕНЦ

На радио «Комсомольская правда» говорим о последних событиях, обсуждаем важные вопросы Церкви в нашем крае и сегодня публикуем не только то, что прозвучало в эфире, но и то, о чем говорили после его окончания.

- До конца 2020 года, кажется, еще далеко, но уже сейчас можно назвать главное событие года. Это пандемия коронавируса. Вы много говорили о том, как человеку справляться с изоляцией, со страхом перед неизвестной инфекцией. А как переживает эти новые реалии Православная Церковь? С чем священники справляются, а с чем только учатся справляться?

- Совершенно своевременный серьезный вопрос, как люди в рясах справляются с такими испытаниями. Исторически мы знаем, как справлялись с эпидемиями в XIV, XV, XVI, XIX веках. И вот XXI век. Новое испытание для всех людей, очень серьезное. Но верующие люди смотрят на это через призму веры и дают оценку нравственности всего рода человеческого и самих себя. Господь любит человека, он не посылает болезни, войны, отнимая разум. Ведь войны вспыхивают по гордыне, по беспамятности исторических уроков, по множеству разных причин, не касающихся простого человека. Войны устраивают власти предержащие, политики, финансисты.

Болезнь – это Божье оружие, и если взглянуть на Европу, и на нашу страну, и на весь мир, мы видим, что Господь не может быть безразличен к гибели рода людского. Безумство охватило людей, они не подчиняются требованиям медицины, санитарным правилам, мы видим европейские бунты. У нас в России иначе, люди более дисциплинированные, думаю, благодаря православию, но и мы причастны к всеобщему безумству, мы тоже в бессмысленном беге устремляемся за теми удовольствиями и успехом, которые истинными удовольствиями и успехом не являются.

Вера в Бога живого дисциплинирует, требует жертвенной нравственной жизни, и мы это проповедуем, напоминаем нашим верующим.

Но вера должна быть не фанатичная, она должна быть благоразумная, очень строго выверенная - это позволит жить с человеческим лицом, с человеческой душой. Наука дает все, что нужно для спасения здоровья человека, нам надо быть дисциплинированными и выполнять то, что от нас требуется.

Мы должны жалеть стариков, детей, самих себя, а для этого надо пойти на определенные лишения, принять запреты. Мы в православии знаем посты, знаем дисциплину и взамен получаем радость от того, что удалось победить желание выпить, покурить, что-то запретное покушать во время поста.

Сейчас в храмах по-новому проходят исповедь, причастие – такого не было 2000 лет. Через новые средства коммуникации. Но когда помощь требуется умирающему, священник облачается в средства индивидуальной защиты и входит к больному.

Но есть вещи, которые возможны только лицом к лицу, через тепло рук, сердец, и подвиг молитвы – это крещение, соборование, и здесь приходится идти на риск ради исполнения святого долга. И пастыри идут, и у нас заболевали священники, но, слава Богу, никто по этой болезни не ушел. И я молюсь Богу, чтобы этого не случилось.

Сегодня научились в обществе справляться, но до победы еще далеко. Это Божий набат в сердце человека: «Сердце, откройся мне, я стучусь, чтобы спасти тебя, чтобы ты увидел заповеди, которые сохранят тебя».

Эту религиозную оценку коронавируса не все могут понять и принять. Это их право.

- Среди важных событий 2020 года - 75-летие Победы, 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Есть ли у вас личная история, связанная с Великой Отечественной войной?

- Весь наш род – из Белоруссии, хотя с трех моих лет семья жила в Новороссийске. Но мы к войне привязаны памятью. Я рос под рассказы о всех зверствах этой войны и тех добрых поступках, что совершались в ее условиях. Нигде так не зверствовали нацисты, как в Белоруссии. За помощь партизанам моя бабушка с моей маленькой тогда мамой три года были в концлагере на территории Белоруссии. Их уже собирались вывозить на уничтожение, но началась операция «Багратион», надсмотрщицы разбежались, и узники спаслись.

Дядя был в оккупации, тетю угнали в Германию, они спасались молитвами. Мы знали о партизанах и лжепартизанах, о жестокостях войны. Как говорил один родственник: «надо Германию заасфальтировать и сделать огромное футбольное поле». Я не понимал, маленький, это бездумно повторял, а потом думал, какую обиду и злобу посеяли те, кто пришел с этой войной на нашу землю.

21 сентября, в двунадесятый праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил праздничный молебен.

Я родился в 1955 году, День Победы в нашей семье всегда был святым днем, хотя в те годы официально победу не праздновали. У нас дома накрывали стол, хоть и скудный, бедный, наливали самогонку, пели песни, народные, военные.

Я учился в хорошей школе, часто приглашали ветеранов, которые участвовали в войне, и мы задавали вопросы. Для нас это были живые герои, как небожители, – такое мое детское впечатление.

И вот дожил уже до 75-летия Победы, и так широко мы празднуем. Очень хочу дожить до столетия Победы!

Это и церковный праздник, равный Пасхальному торжеству. Я знаю, что Бог открыл и даровал нам победу, и Церковь начала возрождаться во время войны после всех расстрелов и репрессий. И Церковь тоже празднует День Победы. Дай Бог, чтобы никогда эта победа не исчезла, не забылась, как и другие войны и битвы.

Жертвы войны, вся несправедливость никогда не могут быть оправданы. Не думаю, что в войне и репрессиях виноват немецкий или советский народ. И остается мысль, не уходит, что будет с детьми, будут ли они любить свою Родину, свой язык, свою культуру?

- Еще одно событие, которое прошло в октябре, – фестиваль «Спас на Енисее», в этом году он состоялся во второй раз. Можно ли назвать его новой традицией? И в чем его значимость для Церкви, для общества, для Енисейска?

- Все доброе нужно и Церкви, и обществу, и городам, и всей стране. Сибирь, которая всегда представлялась как место ссылки, слез, горя, оказывается, это и тепло русской печи, и хлеб, и молоко, и смех детей, и свадьбы. Сибирь – это дар Божий многострадальной России, это наша земля. Она не знает таких страшных кровопролитных войн. Земля впитала кровь и слезы тех, кого сюда ссылали во все времена, но страдания - они и лечат.

«Спас на Енисее» превращается в традицию и говорит о том, что люди жили надеждами, стремились к благородству, красоте, достатку, ценили честь, достоинство и некую особую свою сибирскую поступь. Все приехавшие сюда люди разных национальностей - они стали сибиряками. Сибирский народ, как восточный прекрасный ковер из разных национальностей, а край - святой и могучий.

- Событие для нашего проекта «Время веры» - это издание путеводителей. В 2019-м изданы два путеводителя: по Енисейску к 400-летию города и по храмам Красноярского края, куда вошли храмы пяти епархий. В этом году в июле наши читатели получили в подарок путеводитель «Святыни Красноярского края». Все три путеводителя изданы по вашему благословению. И хочется спросить, какие у вас любимые места для паломничества? И куда вы советуете отправиться в Красноярском крае?

- Скажу то, что у всех на слуху. Конечно, Енисейск. Мы его с любовью называем «Сибирский Иерусалим». В этом году у нас был схиархимандрит Илий, духовник Патриарха, великий молитвенник, и когда он посетил Енисейск и молился в монастыре, он несколько раз повторил: «Енисейск – святой город».

У нас в крае есть удивительные храмы, и на многих сельских кладбищах есть свои старцы, люди приходят к ним, чтобы получить помощь, подкрепление.

У нас есть свои Кижи – это Барабаново со своей аурой, благодатью, помощью людям. Это Минусинск с его Спасским собором и богатой привольной жизнью юга края.

Церковь Параскевы Пятницы Фото: Мария ЛЕНЦ

Много что можно увидеть и нужно изучить, чтобы понять, почему мы должны защищать свою Родину, почему все наше счастье - здесь. Путеводители по храмам показывают, что мы Богом не забыты, мы Богом возлюблены, у нас много храмов и мы продолжаем строить. Пока живы люди, будет востребован и Божий дом, и Божье дело. Эти прекрасные путеводители делают великое дело: они показывают нам, что Бог здесь, среди нас. И это история, это летопись нашей христианской жизни. Дай Бог, чтобы это не прекратилось.

- Несмотря на все сложности 2020 года, на территории Красноярской митрополии продолжается строительство храмов.

- После начала пандемии ничего не освящали. Есть храмы построенные, есть уже действующие, но освящение откладывается из-за коронавируса – нельзя собирать людей. А тем, кто строил храмы, а это потрясающие жертвенные люди, конечно, хочется разделить радость с верующими. И они сами просят о переносе освящения.

- Почему вы считаете особенно важными православные храмы в Курагинском районе?

- Это особое место. Несчастное место, с последователями Виссариона. Любая секта так и завершится. Ведь это люди, каждого из которых кто-то нашел и использовал. В 90-е годы таких «кукловодов» много было. Когда я служил в Калининграде, Виссарион приезжал. Но мы не встречались, он предпочитал не встречаться со священниками. Тогда знакомые мне женщины бросили мужей, детей и уехали за ним. Что это было? Беснование?

XX век нанес огромный урон верующим, это сейчас выходит боком. Если люди соглашаются на обман, значит, есть глубокая внутренняя трагедия. И сейчас надо быть особенно осторожными и бережными с людьми, которые живут в общине.

- Для прихожан Церковь – это, прежде всего, священники. Откуда эти люди, которые приходят на службу Господу?

- Есть несколько категорий. Одна — это люди разного воспитания и культуры, и все, что заложено в них, – это заслуга бабушек, которые держались христианской веры, которые не поддались давлению, остались верны Богу. Это героини. Они уже ушли, а их внуки стали священниками.

Вторая категория священников – это мальчики и взрослые мужчины, которые сами пришли к вере по каким-то своим путям, подчас очень сложным, даже трагическим. Есть священники, которые были рождены в баптизме, других религиях и все же сами нашли дорогу к православному храму. Это крепкие воины и носители православного духа.

И третьи – это те, кому встретился добрый пастырь и его пример упал им на сердце. И даже если семья неверующая, батюшка все же сумел повести за собой. Они оставляют бизнес и идут служить в сельские церкви. Знак Божьего призвания - доброта и наличие глубочайшего милосердия.

Так что не удивляйтесь, если ваши дочь или сын скажут, что пойдут служить Богу. Придется благословлять, потому что это решение они приняли сами, это их духовное призвание. Так же по призванию люди идут и в медицину. Это дар Божий. А если идут по моде или по другим соображениям, то истинными врачевателями им не стать.