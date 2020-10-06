Имущественные налоги: платим правильно и своевременно

Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на то срок уплаты наступит 1 декабря 2020, налоговые органы края уже сейчас напоминают гражданам о необходимости уплаты налога на имущество, землю и транспорт. Об особенностях информационной кампании, о налоговых нововведениях и льготах, о том, что делать, если вам не пришло уведомление, мы поговорили с начальником отдела налогообложения имущества ФНС по Красноярскому краю Ольгой Петровой.

- Ольга Вильгельмовна, кто обязан заплатить имущественные налоги?

- Их платят физические лица с правом собственности на имущество, которое является объектом налогообложения. Понятие «имущественные налоги физических лиц» объединяет сразу несколько налогов: непосредственно налог на имущество, налог на транспортные средства и земельный налог.

- Почему так важно заплатить вовремя?

- Имущественные налоги формируют региональный и местные бюджеты и являются основой социальных программ. А это строительство дорог, школ, благоустройство территорий. Поэтому мы напоминаем не только о необходимости заплатить налоги, но и о том, что это нужно сделать своевременно. За 2019 год налогоплательщикам начислено более 3,2 млрд имущественных налогов. В прошлом году собираемость составила более 95%. В текущем году нужно сохранить эту динамику, чтобы бюджеты не пострадали!

Ольга Вильгельмовна Петрова

- Какое количество жителей края платит налоги на имущество?

- Самая многочисленная категория – собственники имущества. Сегодня на учете в ФНС по краю более 700 тысяч физлиц платят транспортный налог, около 1,2 миллиона собственников квартир, дач, гаражей и других строений и более 600 тысяч плательщиков земельного налога. И все должны исполнить налоговые обязательства своевременно и в полном объеме.

- Когда и как нам ждать уведомление о необходимости оплаты?

- Уведомление отправляется разными способами, так предусмотрено в законе. Оно может быть передано под расписку, отправлено почтой заказным письмом или же в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика». Кстати, если у вас есть личный кабинет, то уведомление не дублируется почтовым сообщением. К сервису уже подключились более миллиона жителей края.

- Ольга Вильгельмовна, расскажите, какие произошли изменения при начислении налогов за 2019 год.

- Сразу скажу: изменения коснулись всех имущественных налогов физических лиц.

С 1 января 2019 года налог на имущество физлиц исчисляется от кадастровой стоимости. При расчете налога за 2019 год от кадастровой стоимости налоговая база уменьшена на налоговые вычеты. Для сравнения: раньше в качестве налоговой базы использовали суммарную инвентаризационную стоимость всех объектов, принадлежащих налогоплательщику. Независимо от количества объектов не облагаются налогом 50 кв. м площади жилого дома, 20 кв. м квартиры, части жилого дома, 10 кв. м комнаты, части квартиры.

Чтобы не допустить резкого увеличения налоговой нагрузки, будет «переходный период» с понижающими коэффициентами. Например, если сумма налога от кадастровой стоимости выше суммы налога от инвентаризационной, то плательщик заплатит сумму налога, рассчитанную от инвентаризационной стоимости и 20% от разницы между налогом от инвентаризационной и кадастровой стоимости.

Другая ситуация: если налог от инвентаризационной стоимости выше, чем от кадастровой стоимости, то налог будет полностью от кадастровой стоимости. Владельцы новых квартир без инвентаризационной стоимости в первый год заплатят только 20% от полной суммы налога.

При этом сохраняются налоговые льготы на один объект по выбору для пенсионеров, инвалидов 1 и 2 групп, участников боевых действий и других специальных категорий.

Есть изменения по транспортному налогу. С 2019 года отменен налоговый вычет по налогу в размере платы за вред, который причиняют федеральным дорогам большегрузы массой более 12 тонн. На региональном уровне этот налог тоже не предусмотрен. Еще при расчете транспортного налога использовался новый перечень легковых автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей. С ним можно ознакомиться на сайте минпромторга.

- Появились ли какие-то новые налоговые льготы или налоговые вычеты?

- Многодетные родители с тремя и более несовершеннолетними детьми впервые получат право на дополнительные налоговые вычеты по налогу на имущество. Они уменьшат размер налога на кадастровую стоимость 5 кв. м общей площади квартиры, комнаты и 7 кв. м общей площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Пример: если у семьи с тремя детьми в собственности дом, то 21 кв. м дома не будет облагаться налогом. Если это квартира, то необлагаемая площадь 15 квадратов.

Также появилась налоговая льгота в отношении граждан «предпенсионного» возраста. К этой категории относятся люди, которые были бы пенсионерами по законодательству на 31 декабря 2018 года. У предпенсионеров будут те же льготы, что и у пенсионеров.

- Как льготы предоставляются? Нужны документы, заявление?

- В 2020 году льготы для пенсионеров, инвалидов и многодетных родителей рассчитываются автоматически. Но налогоплательщики вправе предоставить заявление на льготу. Его можно отправить почтой, отдать лично в налоговую инспекцию, отделение МФЦ или оставить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Подробнее о налоговых льготах можно узнать в инспекции, на сайте nalog.ru или по телефону 8 800 222-22-22.

КОНКРЕТНО

Что делать, если не пришло уведомление?

Если до 1 ноября 2020 года вы не получили налоговое уведомление, то нужно обратиться в налоговую инспекцию или отправить запрос через «Личный кабинет налогоплательщика». Тем, кто никогда не получал налоговые уведомления и не заявлял о налоговых льготах в отношении имущества, нужно обязательно сообщить эту информацию в любой налоговый орган.

В некоторых случаях уведомления не направляются:

- если есть налоговая льгота, вычет, которые полностью освобождают от уплаты налога,

- если сумма налогов составляет менее 100 рублей,

- если у налогоплательщика есть личный кабинет на сайте ФНС.

КАК ОПЛАТИТЬ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ НАЛОГ?

- через любое отделение банка,

- в любом почтовом отделении,

- через «Личный кабинет налогоплательщика».

С 2019 года физические лица могут заплатить несколько налогов общей суммой, без разбивки на имущество, транспорт или землю. При этом нужно использовать специальный код бюджетной классификации. Такой платеж максимально упростит уплату налогов и уменьшит вероятность ошибок при проведении платежа.