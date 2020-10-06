Красноярские горняки СУЭК вошли в тройку лидеров Всероссийского форума «Горная школа»

Команда АО "СУЭК-Красноярск" (входит в АО "Сибирская угольная энергетическая компания", основной акционер – Андрей Мельниченко) вошла в тройку лидеров Всероссийского молодежного научно-практического форума "Горная школа-2020".

"Горная школа" проводится с 2012 года и является крупнейшим в стране отраслевым образовательным проектом, нацеленным на оценку и развитие личностных и профессиональных компетенций лучших представителей молодежи, формирование кадрового резерва отраслевых компаний и горнодобывающей отрасли. Ежегодно участие в мероприятиях "Горной школы" принимают до 300 молодых специалистов ведущих горнодобывающих компаний страны и студентов профильных вузов.

В текущем году форум с учетом эпидемиологической обстановки прошел в формате онлайн. Его темой стало внедрение на предприятиях цифровых технологий. Перспективы роботизации и автоматизации обсудили около ста молодых специалистов из Красноярского и Хабаровского краев, Кемеровской области, Республик Бурятия и Хакасия. Три дня они решали инженерные кейсы, участвовали в интеллектуальных поединках, общались с учеными, руководителями крупнейших промышленных компаний и сами пробовали себя в качестве директора в деловой игре-симуляторе "Горнодобывающая компания".

"Это был очень интересный, хоть и непростой опыт, - делится эмоциями представитель команды "Регион-24", помощник машиниста тепловоза Бородинского погрузочно-транспортного управления Руслан Раньшиков. - Управление предприятием – очень тонкий процесс: нужно учитывать возможности, решать, что сейчас более актуально и стараться сделать все, чтобы занять лидерские позиции на рынке. Для каждого молодого специалиста важно это понимать, чтобы расти профессионально".

Включал форум и соревновательную часть: за участие в мероприятиях "Горной школы" командам начислялись баллы, по сумме которых первое место заняла сборая АО "СУЭК-Кузбасс", второе у горняков АО "Ургалуголь" их Хабаровского края, почетное третье место у команды Красноярского края "Регион-24" (АО "СУЭК-Красноярск"). Наградами победителям и призерам стали сертификаты на софинансирование обучения по Президентской программе повышения инженерных кадров.