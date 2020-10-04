Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 4 октября 2020 года: резко снизилось количество выздоровевших

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 4 октября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация о количестве зараженных коронавирусом в Красноярске и крае на 14 часов 4 октября. Всего официально зафиксировано 20 467 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки – 122 случая. Из них 28 – в Красноярске. По-прежнему напряженная ситуация в Ачинске, там 12 случаев заражения за сутки. И по 8 случаев в Канске и Шарыпово.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 712,1. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Красноярский край находится на 16 строчке в общем списке по приросту случаев коронавируса. Резко снизилось количество выздоровевших – 10 за сутки, а всего – 15 563 человека. Скончались 2 человека за сутки, а всего 559.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2 563 человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 230. Снято с медицинского наблюдения 40 385 человек, в том числе за последние сутки – 223. Проведено тестов на коронавирус всего 997 661, из них за последние сутки 3 958.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.