Кому ноль, кому больше прежнего: жители Красноярска получили новые платежки за отопление

Жители Красноярска получили новые платежки за отопление Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска в октябре начали получать новые платежки за отопление за предыдущий месяц. Одних сумма приятно удивила – ноль, другие возмущены – цифра там выше той, что была прежде. А ведь отопительный сезон в городе начался с 23 сентября и батареи в квартирах нагрелись лишь спустя неделю. И если первая категория домовладельцев порадовалась и успокоилась, то вторая часть горожан возмутилась и требует объяснений.

Поскольку большая часть жилого фонда отапливается Сибирской генерирующей компанией, там рассказали, как происходит алгоритм начислений оплаты за отопление. Для начала пояснили, что в городе более 70% домов обеспечены общедомовыми счетчиками. 23 сентября каждая управляющая компания подает показания счетчика в ресурсоснабжающую организацию.

Пример: сумма в платежке для тех, у кого в доме стоит прибор общедомового учета

А поскольку у нас, напомним, отопительный сезон начался 23, следовательно, то потребления тепла в отчетном периоде не было. Отсюда и нулевая сумма в платежках. Жителям домов, где установлены общедомовые счетчики, нужно приготовиться к тому, что суммы за отопления будут варьироваться в течение девяти месяцев: меньше всего будет в октябре, апреле и мае. Больше всего – в декабре и январе. То есть все зависит от температуры за окном.

Теперь расскажем о том, почему в платежках суммы больше обычного. Их получили жильцы тех домов, где нет общедомового счетчика.

- В домах, где не установлены счетчики, начисление производится по нормативу, который не меняется в течение отопительного сезона – с сентября по май. Уже сейчас жители увидели эту сумму в личном кабинете и в квитанции. Она увеличилась на 25% по сравнению с платежами ранее. Это связано с тем, что нормативные начисления производятся теперь в течение 9 месяцев вместо 12. Летом платежей за отопление не будет, - пояснили в Сибирской генерирующей компании.

Пример: сумма в платежке для тех, у кого в доме нет прибора общедомового учета и платить приходится по нормативу

То есть та сумма, которая сейчас стоит в платежке, она будет одинаковой все 9 месяцев, вне зависимости от погоды за окном.

И рекомендация красноярцам: если вы получили платежку второго типа, для начала позвоните в свою управляющую компанию и уточните, есть ли прибор общедомового учета в вашем доме. Если он стоит, а сумма вас не устраивает, то да, нужно попросить объяснения, откуда она взялась.

И под конец добавим, что в начислениях за горячую и холодную воду изменений нет.