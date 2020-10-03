Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 3 октября 2020 года: двое умерли за последние сутки

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

По данным на 14.00 часов 3 октября в Красноярском крае зарегистрировано всего 20 345 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 113 новых случаев заболевания.

С начала пандемии умерли 557 человек, двое – за последние сутки.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 707,9. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2556 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 180 человек.

Снято с медицинского наблюдения 40162 чел., в т.ч. за последние сутки – 192.

Проведено тестов на коронавирус всего 993703, из них за последние сутки 7808.

А тем временем министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик дал прогноз развития ситуации с коронавирусом: пандемия продлится до марта.

Однако осенью она совпадет еще и с уже привычной сезонной эпидемией гриппа

Напомним, вакцина от коронавируса уже в край поступила. Первая партия предназначена для медицинских работников.