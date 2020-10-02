Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 2 октября 2020 года: сделано уже 985 тысяч тестов

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 2 октября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появились новые данные оперативного штаба по коронавирусу на 14 часов 2 октября: в Красноярском крае зарегистрировано уже 20 232 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 115 новых случаев. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 704,0. Темп прироста за сутки – 0,6 %.

Конкретно в Красноярске – 26 новых случаев, по 9 – в Ачинске и Шарыпово, в остальных городах и районах цифры намного меньше, в большинстве статистика не изменилась.

Вылечились и выписались за сутки 79 человек, а всего с начала пандемии - 15 475 человек. Количество погибших за сутки увеличилось на одного и составляет 555 человек.

За сутки Красноярский край поднялся на две позиции в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19, и теперь занимает 16-ю строчку. Суточное количество заболевших с каждым днем продолжает увеличиваться.

Под медицинским наблюдением 2 568 человек, плюс 201 новый за сутки. Снято с наблюдения за последние сутки – 178 человек, а всего 39 970 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 985 895, из них за последние сутки 8 151.