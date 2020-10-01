Прогноз погоды в Красноярске на октябрь: нас всех засыплет снегом... но только не сейчас

Нас всех накроет снегом Фото: Мария ЛЕНЦ

Оправдал ли сентябрь надежды? Чего нам ждать в октябре? И каковы прогнозы чрезвычайных ситуаций? А эти вопросы в пресс-центре «Комсомольской правды»-Красноярск отвечали главный синоптик краевого Гидрометцентра Владимир Еремин и заместитель начальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Алексей Богданов.

И первый вопрос: действительно ли прошедший сентябрь был теплее обычного? По словам Владимира Еремина, весь 2020-й года выходит за рамки обычного – он уникален

- Я посмотрел наши архивы за сто лет. И нынешний год оказался одним из немногих летних периодов, когда очень долго стояла аномально положительная температура. И вегетационный период развития растительности был длиннее обычного. Это все укладывается в рамки глобального потепления, которое сейчас обсуждается во всем мире. Но аномалия - это только на первый взгляд. На самом деле такая картина повторяется довольно часто, просто в этом году она была ярче выражена.

Да будет снег

Предсказывать погоду – дело неблагодарное. Можно просчитать на три дня вперед, на неделю. Даже на декаду с вероятностью попадания до 50 %. Но предсказать погоду на месяц вперед с точностью до градуса не возьмется ни один специалист.

Поэтому прогнозы – только условные, с учетом средних показателей за предыдущие годы. Среднесуточная температура воздуха в октябре составит около 0 градусов. По декадам:

- 1-й декада – плюс 2 градуса;

- 2-я декада – уже минус 1 – минус 2 градуса;

- 3-я декада – плюс 3 градуса.

По сравнению со средними многолетними показателями: начало октября будет чуть холоднее, конец – наоборот, теплее.

- Над европейской территорией России сформировался блокирующий гребень – область повышенного давления. А с востока над Красноярском и прилегающим к нему территория (Западная Сибирь и Якутия) – область пониженного давления. Для нас это выльется потоками холодного арктического воздуха. Они уже принесли нам отрицательные ночные температуры и слабоположительные дневные температуры, - рассказывает Владимир Еремин.

Бабье лето в южных и центральных районах Красноярского края будет коротким. Предстоящие выходные еще дадут немного тепла: 8 градусов ночью и до 15 градусов днем. Но уже с понедельника 5 октября наступает то самое похолодание – результат арктического фронта. Вся следующая неделя будет со снегом, он покроет Ергаки, дорогу на Абакан и дорогу на Богучаны. И плохо будет таять. И только мегаполис Красноярск с его отепляющим воздействием будет сопротивляться снежному покрову.

Что касается НМУ и «черного неба» - пока будут осадки и ветер, застойных явлений не ожидается. Сейчас Красноярск находится в области низкого давления с восходящими потоками воздуха. Так что в ближайшие дни будет тенденция к рассеиванию вредных веществ в атмосфере.

МЧС предупреждает

Ухудшение геомагнитной обстановки в октябре ожидается четырежды. Из-за усиления солнечной активности метеочувствительные люди могут почувствовать недомогания в такие дня: 10 – 11, 21 – 22 , 24 – 25 и 26 – 27 октября. В период магнитных бурь специалисты советуют как можно больше гулять на свежем воздухе, пить больше воды и исключить физические нагрузки.

- Всех грибников, которые этой осенью терялись в лесах, мы уже вывели, - рассказывает Алексей Богданов, замначальника краевого МЧС. – Сейчас нас беспокоит гидрологическая обстановка. Точнее происшествия на водоемах в период ледостава. Инспекторы ГИМС будут проводить занятия в школах и рассказывать правила поведения. Потому что очень часто нам приходится выезжать на спасения детей, которые выходят гулять на неокрепший лед.

Первые лед на реках и озерах уже замечен на Таймыре, в Эвенкии и Туруханском районе. В октябре остановятся реки в центральных и южных районах края. На то, чтобы водоемы полностью сковал лед, уходит обычно 30 – 40 дней.

И еще на повестке дня ситуация на дорогах. Поскольку синоптики пообещали нам осадки и низкие температуры, значит, будет и гололед. Сотрудники ГИБДД по всему краю уже призвали водителей «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину.