Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 27 сентября 2020 года: за сутки заболел 101 человек, умерших нет

Данные о коронавирусе в Красноярском крае на 27 сентября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 27 сентября 2020 года: за минувшие сутки зарегистрировано 103 случая заболевания, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

В регионе выявлено на двух заболевших больше, чем днем ранее — подтверждено 103 новых случая коронавируса, в том числе 22 человека заболели в Красноярске. Таким образом число заболевших за всё время в Красноярском крае составило 19 668.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 684,3. Темп прироста за сутки – 0,5%.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2515 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 208 чел.

Снято с медицинского наблюдения 38936 чел., в т.ч. за последние сутки – 192.

Проведено тестов на коронавирус всего 952144, из них за последние сутки 3936.

За последние сутки умерших от коронавируса в крае нет. Общее число погибших к 27 сентября — 548 человек.

По данным на 27 сентября Красноярский край опустился на одну позицию в общем списке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 и сегодня занимает в нем 16-ю строчку.

Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8 800 100 56 53.