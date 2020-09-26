Коронавирус в Красноярске, последние новости на 26 сентября 2020: край вошел в топ-3 регионов Сибири с самой низкой скоростью распространения эпидемии

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 26 сентября 2020. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Красноярске на 26 сентября 2020 года: за неделю наш край вошел в тройку регионов Сибири с самой низкой скоростью распространения пандемии, передает информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19 (ИЦК).

Напомним, за минувшие сутки количество заболевших в регионе достигло 19 464 (+102 за сутки). За все время выздоровели 15 058 (+82 за сутки), умерли 544 (+2 за сутки). Темп прироста - 0,5%.

По данным ИЦК, за неделю с 19 по 25 сентября число заразившихся коронавирусом в Красноярском крае возросло на 4%. Показатель прироста не меняется уже несколько недель, он считается одним из ключевых в оценке эпидемической картины.

Итоги недели по СФО. Фото: ИЦК.

На этот раз наш регион разделил с Тувой и Алтайским краем второе место в тройке регионов с наиболее низкой скоростью распространения эпидемии (по 4%). Для справки: индекс прироста заболевших в целом по СФО — 5%. То есть ситуация в федеральном округе хуже, чем в Красноярском крае.