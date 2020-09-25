Получил гонорар за мягкое наказание: красноярский судья задержан оперативниками ФСБ за особо крупную взятку

Красноярский судья задержан оперативниками ФСБ за особо крупную взятку. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске оперативниками ФСБ задержан заместитель председателя Советского районного суда. Сергея Тупеко подозревают в особо крупной взятке.

Вот предварительная версия следствия. Итак, судья рассматривал уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. 8 февраля 2019 года к нему обратился брат обвиняемого – через посредника. Предложил как-то смягчить наказание, а за «лояльность» посулил солидный гонорар – миллион 200 тысяч рублей.

- За денежное вознаграждение судья пообещал назначить более мягкое наказание, а также оказать содействие в принятии решения о передаче осужденного после вынесения приговора для дальнейшего отбывания наказания в Кыргызскую Республику, гражданином которой он является, - комментируют в пресс-службе Следственного комитета России.

Операцию провели при силовой поддержке сотрудников ФСБ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Судью и посредника буквально поймали за руку сотрудники ФСБ – после передачи «гонорара». Сергея Тупеко отправили в отставку. Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Сейчас следствие собирает доказательства. Также под уголовное дело попал посредник во взяточничестве.

ОФИЦИАЛЬНО

- Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами «а» и «б» части пятой настоящей статьи «Получение взятки», совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового, - статья 290, часть 6.