Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Еще
Радио
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Получил гонорар за мягкое наказание: красноярский судья задержан оперативниками ФСБ за особо крупную взятку

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы
Ася ЖУКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Красноярский судья задержан оперативниками ФСБ за особо крупную взятку.

Красноярский судья задержан оперативниками ФСБ за особо крупную взятку.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске оперативниками ФСБ задержан заместитель председателя Советского районного суда. Сергея Тупеко подозревают в особо крупной взятке.

Вот предварительная версия следствия. Итак, судья рассматривал уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. 8 февраля 2019 года к нему обратился брат обвиняемого – через посредника. Предложил как-то смягчить наказание, а за «лояльность» посулил солидный гонорар – миллион 200 тысяч рублей.

- За денежное вознаграждение судья пообещал назначить более мягкое наказание, а также оказать содействие в принятии решения о передаче осужденного после вынесения приговора для дальнейшего отбывания наказания в Кыргызскую Республику, гражданином которой он является, - комментируют в пресс-службе Следственного комитета России.

Операцию провели при силовой поддержке сотрудников ФСБ.

Операцию провели при силовой поддержке сотрудников ФСБ.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Судью и посредника буквально поймали за руку сотрудники ФСБ – после передачи «гонорара». Сергея Тупеко отправили в отставку. Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Сейчас следствие собирает доказательства. Также под уголовное дело попал посредник во взяточничестве.

ОФИЦИАЛЬНО

- Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами «а» и «б» части пятой настоящей статьи «Получение взятки», совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового, - статья 290, часть 6.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ

Рекомендуемые