Красноярск хотят закрыть для грузовиков - как это отразится на ценах на продукты

Что изменится после ограничения въезда для большегрузов? Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вводят новый план избавления от большегрузов. Теперь фурам запретили въезжать в город. Движение будет ограничено с 18.00 до 22.00. Как это повлияет на жизнь красноярцев, а также как изменятся цены на товары в магазинах?

Мы обсудили эту проблему с маркетологом и экспертом розничного рынка Дмитрием Полуяновым в эфире на радио «Комсомольская правда» в Красноярске на 107,1FM.

- Может ли как-то ограничение повлиять на конечную стоимость продуктов для красноярцев? Сейчас в городе есть 3 компании: «Тетра-Логистик», «Агро-Терминал» и «Сибирская логистическая компания», которые могут за раз принять 700 грузовиков, и затем доставить весь товар по городу в маленьких газелях.

- Для большинства торговых сетей это ограничение не должно стать аргументом повышения цен, потому что, например, у «Командора» есть свой собственный распределительный центр. Он не попал в те три, что ты назвал, но компания построила его достаточно давно, и сейчас определенный объем перевозят именно через этот РЦ. Другие торговые сети, причем федеральные, которые заходят к нам в город и край, строят свои распределительные центры и тоже за чертой города. Но есть крупные гипермаркеты, у которых рц нет и вся их бизнес-модель построена на том, что фуры приезжают в торговые точки, которые находятся в центре города. Я не буду называть сейчас гипермаркеты, просто скажу, что приличное количество магазинов сосредоточены в Советском районе, в районе ТРЦ Планеты.

- Контроль будет осуществляться через специальные камеры фото и видео фиксации?

- Значит у этих торговых сетей и больших гипермаркетов возникнет дилемма: либо осознанно нарушать правила и платить штрафы, либо через распределительные центры, которые работают в Красноярске, производить перемещение грузов - привозить туда. Сейчас ведь нет этого звена, если оно появляется, то это дополнительные расходы. Следовательно, нужно будет гипермаркетам компенсировать затраты и это должно повлиять на общую наценку. Мы с вами, как покупатели, может быть, этого не заметим. Повышение произойдет, но на три десятых процента или на полпроцента.

- То есть условно раньше молоко стоило 80 рублей, а сейчас 82?

- Даже не 82 рубля, а 80 рублей 50 копеек. Если по 50 копеек надбавить на все товары торговой сети, то это как раз компенсирует ограничение. Для нас с вами 50 копеек – это несущественно, но для торговой сети это возможность компенсировать все затраты.

Таким образом, если в результате ограничения цены на продукты и изменятся, то не существенно для покупателей.