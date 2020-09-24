Ее ждет нелегкий путь: в Красноярске отец случайно сжег лицо 4-летней дочери

В Красноярске отец разжигал мангал и случайно сжег лицо 4-летней дочери Фото: Мария ЛЕНЦ

В мангале уже тлели угли, оставалось дождаться, пока жар станет такой, как надо, и положить на мангал шампуры. Глава семейства, видимо, решил, что угли горят недостаточно хорошо, и решил укорить процесс с помощью жидкости для розжига. В тот момент, когда он плеснул на угли жидкость, рядом неожиданно оказалась его 4-летняя дочь. Пламя взметнулось, девочка закричала от боли, закрывая ладошками лицо...

В ожоговом центре Красноярской краевой больницы, куда доставили маленькую пациентку, врачи вынесли неутешительный диагноз: у нее обожжено 20 процентов тела, задеты дыхательные пути. В основном пострадало лицо, мягкие ткани полностью сгорели, а кожа осталась только вокруг глаз и на скулах.

Первым делом, медики стремились стабилизировать состояние ребенка, две недели она получала интенсивную терапию. И когда убедились, что ее жизни никто не угрожает, назначили операцию.

Эту историю рассказал пластический хирург ожогового центра Красноярской краевой клинической больницы Иван Владимиров, вскоре после того, как вышел из операционной:

- Операция была долгая, серьезная. Она заключалась в практически полной пересадке эпидермально-дермального слоя кожи на лицо, так как мягкие ткани погибли, осталась подкожно-жировая клетчатка, лишенная кожи. Этого ребенка мы прооперировали, и, дай Бог, он стабилизируется, и девочка выживет. Но ее ждет очень нелегкий путь в этой жизни. Рубцы на лице в дальнейшем можно будет поправить, но заниматься этим нужно будет годами, делать реконструкции, пластики, чтобы ребенок чувствовал себя благополучно.

И напоследок врач обратился к родителям, попросил их быть осторожными внимательными, когда рядом дети.