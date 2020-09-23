«Автоночь на КрАЗе»: красноярцам ночью показали, как льется крылатый металл

Красноярцам показали, как льется крылатый металл
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярский алюминиевый завод – это как отдельный город со своими зданиями, корпусами, улицами. Тысячи человек приходят сюда на работу, гигантское предприятие не останавливается ни на минуту – алюминий плавится в режиме нон-стоп. Но увидеть этот процесс и в целом попасть на территорию КаАЗа могут далеко не все. А хочется.
В последние годы появилось такое понятие, как промышленный туризм. Это когда формируют группу гостей и (после инструкции по технике безопасности – обязательно) приводят показать, как работает то или иное предприятие. Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ уже второй год участвует в этом.
Туристам рассказывают о технологии производства
Фото: Мария ЛЕНЦ
– Впервые экскурсии на КрАЗ для всех желающих мы начали проводить летом 2019 года. Получили широкий отклик и увидели, насколько высок интерес к нашему предприятию и как много желающих попасть к нам, - рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов. – В 2020 году из-за пандемии экскурсии были приостановлены. На третьем этапе снятия ограничений мы решили провести экскурсию, но на автомобилях. В таком формате соблюдается социальная дистанцию между гостями.
Работа в цехах не прекращается даже ночью
Фото: Мария ЛЕНЦ
В «Автоночи на КрАЗе» приняли участие 35 человек на 12 легковых автомобилях. Туристы снимали, как льется расплавленный металл, послушали о технологии производства алюминия и где он используется (в автопроме, авиастроении, электронике, космической отрасли). Для тех, кого интересует экология: посмотрели, как работают газоочистные установки, что такое онлайн мониторинг выбросов и результаты анализов воздуха, которые ежедневно проводит лаборатория КрАЗа.
Как знать, может алюминий из этого ковша пойдет на обшивку самолета
Фото: Мария ЛЕНЦ
В общей сложности за 3 часа «наколесили» 6 километров. Сделали десятки селфи, выкладывая их в своих социальных сетях и, конечно же, получая лайки и комментарии от подписчиков (а тем было чему позавидовать). В финале экскурсии автотуристы посмотрели фильм на «большом экране» - на стене цеха на главной площади. Это была историческая кинохроника о втором по мощности алюминиевом заводе в мире.
Снимали, снимали и еще раз снимали - фото, видео
Фото: Мария ЛЕНЦ
И небольшой анонс: в октябре КрАЗ планирует провести экскурсию в формате «Инспекторро». Красноярцы могут стать на время народными инспекторами и лично проверить все природоохранные мероприятия завода.
Масштабы впечатляют, не правда ли?..
Фото: Мария ЛЕНЦ
Напоследок - кино на большом экране
Фото: Мария ЛЕНЦ
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