«Автоночь на КрАЗе»: красноярцам ночью показали, как льется крылатый металл

Красноярцам показали, как льется крылатый металл Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский алюминиевый завод – это как отдельный город со своими зданиями, корпусами, улицами. Тысячи человек приходят сюда на работу, гигантское предприятие не останавливается ни на минуту – алюминий плавится в режиме нон-стоп. Но увидеть этот процесс и в целом попасть на территорию КаАЗа могут далеко не все. А хочется.

В последние годы появилось такое понятие, как промышленный туризм. Это когда формируют группу гостей и (после инструкции по технике безопасности – обязательно) приводят показать, как работает то или иное предприятие. Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ уже второй год участвует в этом.

Туристам рассказывают о технологии производства Фото: Мария ЛЕНЦ

– Впервые экскурсии на КрАЗ для всех желающих мы начали проводить летом 2019 года. Получили широкий отклик и увидели, насколько высок интерес к нашему предприятию и как много желающих попасть к нам, - рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов. – В 2020 году из-за пандемии экскурсии были приостановлены. На третьем этапе снятия ограничений мы решили провести экскурсию, но на автомобилях. В таком формате соблюдается социальная дистанцию между гостями.

Работа в цехах не прекращается даже ночью Фото: Мария ЛЕНЦ

В «Автоночи на КрАЗе» приняли участие 35 человек на 12 легковых автомобилях. Туристы снимали, как льется расплавленный металл, послушали о технологии производства алюминия и где он используется (в автопроме, авиастроении, электронике, космической отрасли). Для тех, кого интересует экология: посмотрели, как работают газоочистные установки, что такое онлайн мониторинг выбросов и результаты анализов воздуха, которые ежедневно проводит лаборатория КрАЗа.

Как знать, может алюминий из этого ковша пойдет на обшивку самолета Фото: Мария ЛЕНЦ

В общей сложности за 3 часа «наколесили» 6 километров. Сделали десятки селфи, выкладывая их в своих социальных сетях и, конечно же, получая лайки и комментарии от подписчиков (а тем было чему позавидовать). В финале экскурсии автотуристы посмотрели фильм на «большом экране» - на стене цеха на главной площади. Это была историческая кинохроника о втором по мощности алюминиевом заводе в мире.

Снимали, снимали и еще раз снимали - фото, видео Фото: Мария ЛЕНЦ

И небольшой анонс: в октябре КрАЗ планирует провести экскурсию в формате «Инспекторро». Красноярцы могут стать на время народными инспекторами и лично проверить все природоохранные мероприятия завода.

Масштабы впечатляют, не правда ли?.. Фото: Мария ЛЕНЦ

Напоследок - кино на большом экране Фото: Мария ЛЕНЦ

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