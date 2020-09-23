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«Автоночь на КрАЗе»: красноярцам ночью показали, как льется крылатый металл

Промышленный туризм в Красноярске развивается
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Красноярцам показали, как льется крылатый металл

Красноярцам показали, как льется крылатый металл

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский алюминиевый завод – это как отдельный город со своими зданиями, корпусами, улицами. Тысячи человек приходят сюда на работу, гигантское предприятие не останавливается ни на минуту – алюминий плавится в режиме нон-стоп. Но увидеть этот процесс и в целом попасть на территорию КаАЗа могут далеко не все. А хочется.

В последние годы появилось такое понятие, как промышленный туризм. Это когда формируют группу гостей и (после инструкции по технике безопасности – обязательно) приводят показать, как работает то или иное предприятие. Красноярский алюминиевый завод компании РУСАЛ уже второй год участвует в этом.

Туристам рассказывают о технологии производства

Туристам рассказывают о технологии производства

Фото: Мария ЛЕНЦ

– Впервые экскурсии на КрАЗ для всех желающих мы начали проводить летом 2019 года. Получили широкий отклик и увидели, насколько высок интерес к нашему предприятию и как много желающих попасть к нам, - рассказал управляющий директор КрАЗа Евгений Курьянов. – В 2020 году из-за пандемии экскурсии были приостановлены. На третьем этапе снятия ограничений мы решили провести экскурсию, но на автомобилях. В таком формате соблюдается социальная дистанцию между гостями.

Работа в цехах не прекращается даже ночью

Работа в цехах не прекращается даже ночью

Фото: Мария ЛЕНЦ

В «Автоночи на КрАЗе» приняли участие 35 человек на 12 легковых автомобилях. Туристы снимали, как льется расплавленный металл, послушали о технологии производства алюминия и где он используется (в автопроме, авиастроении, электронике, космической отрасли). Для тех, кого интересует экология: посмотрели, как работают газоочистные установки, что такое онлайн мониторинг выбросов и результаты анализов воздуха, которые ежедневно проводит лаборатория КрАЗа.

Как знать, может алюминий из этого ковша пойдет на обшивку самолета

Как знать, может алюминий из этого ковша пойдет на обшивку самолета

Фото: Мария ЛЕНЦ

В общей сложности за 3 часа «наколесили» 6 километров. Сделали десятки селфи, выкладывая их в своих социальных сетях и, конечно же, получая лайки и комментарии от подписчиков (а тем было чему позавидовать). В финале экскурсии автотуристы посмотрели фильм на «большом экране» - на стене цеха на главной площади. Это была историческая кинохроника о втором по мощности алюминиевом заводе в мире.

Снимали, снимали и еще раз снимали - фото, видео

Снимали, снимали и еще раз снимали - фото, видео

Фото: Мария ЛЕНЦ

И небольшой анонс: в октябре КрАЗ планирует провести экскурсию в формате «Инспекторро». Красноярцы могут стать на время народными инспекторами и лично проверить все природоохранные мероприятия завода.

Масштабы впечатляют, не правда ли?..

Масштабы впечатляют, не правда ли?..

Фото: Мария ЛЕНЦ

Напоследок - кино на большом экране

Напоследок - кино на большом экране

Фото: Мария ЛЕНЦ

Больше фотографий смотрите по ссылке.

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