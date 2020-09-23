В Ирбейском районе заработали новые фельдшерско-акушерские пункты

ФАП в деревне Елисеевка Фото: министерство здравоохранения Красноярского края

В Ирбейском районе заработали три новых модульных фельдшерско-акушерских пункта в различных населенных пунктах. Их удаленность от районного центра - около 42 километров. Это деревня Коростелево, где живут 255 жителей, в том числе 66 детей. Деревня Елисеевка - 356 жителей, среди них 94 ребенка. Деревня Усть-Каначуль - 178 жителей, из них 23 ребенка.

- Фельдшерско-акушерские пункты возведены в рамках национального проекта «Здравоохранение», - рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края. - Все новые медицинские объекты укомплектованы фельдшерами. Без отрыва от работы они проходят стажировку в Ирбейской районной больнице.

Прежние медпункты находились в аварийном состоянии. На новых сейчас завершается процесс получения лицензии на медицинскую деятельность. Новые ФАпы оснащены всем необходимым оборудованием для оказания первичной помощи. Жители смогут проверить здесь зрение, пройти первый этап диспансеризации, выписать льготный рецепт на лекарство. Все ФАПы подключены к сети Интернет, медпункты обеспечены аппаратами ЭКГ с функцией дистанционной передачи данных.

Добавим, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» в прошлом году в Ирбейском районе уже открылись два ФАПа в отдаленных населенных пунктах, где ранее не было медицинских объектов. Также в этом году завершится капитальный ремонт детской поликлиники в районном центре. Продолжается строительство лечебно-диагностического корпуса районной больницы - в новом корпусе разместятся родильное отделение, хирургия и параклиника. Окончание строительства запланировано на 2022 год.