Вот олени! В тундре драчуны намертво сцепились рогами и едва не погибли

В тундре драчуны сцепились рогами и едва не погибли. Стоп-кадр видео

Два северных оленя, два мощных упитанных самца сошлись в битве – то ли территорию не поделили, то ли пытались показать самкам, кто их них перспективнее в плане продолжения рода. Во второй половине сентября у оленей как раз начинается гон, самцы становятся жутко задиристыми, так и норовят обломать друг другу рога.

У этой пары соперников что-то пошло не так. Сцепились крепко, переплелись рогами, а освободиться не смогли. Так и упали, обессиленные, на пожухлую траву и мох. Лежат, пыхтят, встать никак и пошевелиться тоже. Неизвестно, как долго они пролежали так, бедолаги. И сколько бы еще протянули в таком плену. Им повезло, что их увидели люди. Пришли с ножовкой и помогли.

Дуэлянты поначалу даже встать на ноги не могли, пытались разбежаться в разные стороны и валились, кувыркались, как неваляшки. А их сородичи, к слову, наблюдали за всем этим со стороны. Хочется надеяться, что история закончилось благополучно.

Такое видео на днях появилось в некоторых соцсетях и мессенжерах с подписью: мол, произошло это на севере Якутии на днях. Правда, без указания точного места. Но «Комсомолке» удалось выяснить: история наполовину фейковая. То есть олени – да, были. Только не на днях и не в Якутии, а год назад и на Ямале, под Салехардом.