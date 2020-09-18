Когда менять резину на зимнюю в Красноярске 2020? Фото: Мария ЛЕНЦ

О том, когда стоит поменять резину на своем автомобиле каждый водитель решает сам. Кто-то принимает решение надеть «зимнюю» после первых отрицательных температур, а кто-то предпочитает подождать до тех пор, пока зима не вступит полноценно в свои права. О том, когда менять резину на зимнюю в 2020 году в Красноярске мы уточнили у специалистов Среднесибирского УГМС:

- Резину меняют когда уже хорошие осадки выпадут, температура чисто отрицательная всю ночь, тогда, когда гололедица образуется, но у нас такого в первой половине октября даже не бывает, то есть если вы об этом, то рано хлопочете. У нас покров когда? 14 октября! Вот примерно после 14 октября и начинается такой вот серьезный снежный покров , когда все подмерзает, когда скользко становится , но не раньше. Если уж что-то чрезвычайное, какой-то холодный октябрь нагрянет, но пока мы не видим в прогнозе, чтобы у нас в Красноярске в начале октября какие-то холода наступили.

Подведем итог тому, что сказали синоптики. Резину стоит менять когда установятся отрицательные температуры по ночам, и, судя по прогнозам специалиста УГМС, это произойдет не раньше, чем в середине октября 2020 в Красноярске.