Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 15 сентября 2020 года: за сутки заболел 101 человек, двое умерли

Более 100 новых заболевших за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба на 14.00 часов 15 сентября в Красноярском крае за все время 18 445 подтвержденных диагнозов (+101 за сутки). Из числа новых пациентов 16 – жители Красноярска. Выздоровели 14 376 человек. Таких пациентов в восемь раз больше, чем вчера - 89 человек. Число погибших достигло 523 человек (+2 за сутки).

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, наш регион в общероссийском рейтинге субъектов по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки, остается на 13 позиции. Сегодня на одного заболевшего меньше в сравнении с предыдущим днем.

Динамика по региону Фото: ИЦК

Темп прироста за сутки – 0,6 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 876 535, из них за последние сутки 2022.

Под наблюдением находятся 2472 человека (+192 новых за сутки снято с наблюдения – 229).

Тем временем в министерстве здравоохранения края ответили на вопросы красноярцев о вакцинации против гриппа. Одни из самых популярных:

Можно и нужно ли ставить прививку от гриппа тем, кто переболел коронавирусной инфекцией?».

- Да. Это разные инфекции и для каждой разработаны отдельные вакцины. Однако перед тем как поставить прививку, нужно проконсультироваться с врачом.

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

Можно ли ставить прививку и от гриппа и от коронавирусной инфекции в одном прививочном сезоне?

- Да можно. Организм может выработать антитела на десятки антигенов различных вирусов одновременно.

Телефон круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.