Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 14 сентября 2020 года: за сутки заболели 102 человека

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 14 сентября 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 14 часов 14 сентября: за минувшие сутки заболели еще 102 человека, 25 из которых в Красноярске. То есть темп прироста составил 0,6%. Всего в регионе выявлено 18 344 случая заболевания COVID-19.

Всего врачи вылечили 14 287 (+11 в сутки). Погиб 521 (+ 0 в сутки).

Сейчас под наблюдением врачей на дому находится 2 509 пациентов, в том числе за последние сутки взято 200.

Снято с медицинского контроля 36 313, за последние сутки – 254. Проведено тестов на коронавирус 874 513, за последние сутки 2546.

Красноярский край находится на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу. Между тем жителей призывают соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах.