«Валентин был моей отдушиной»: красноярская модель Лиза Адаменко дала шокирующее интервью об изнасиловании в 13 лет

Лиза Адаменко Фото: из личного архива

Лиза Адаменко, модель из Красноярского края дала шокирующее интервью о своей жизни. Звезда шоу «Холостяк» в эфире авторской программы «Алена, блин!» (ее выпускает блогер и журналист Алена Жигалова) на всю страну рассказала, как в 13 лет стала жертвой насилия.

Вкратце напомним ее историю: Лиза родилась в 1999-м году в провинциальном городке Канске. Уже в 13 переехала в Сингапур, чтобы учиться и работать. А в 18 вышла замуж за 55-летнего Валентина Иванова, олигарха, топ-менеджера «Лукойл». Это официально, а вот чем поделилась сама Лиза. Предупреждаем: рассказ не для слабонервных.

С первой встречи носил на руках

- С 13 лет я живу взрослой самостоятельной жизнью. Общаюсь и работаю с людьми, которые намного старше меня. Можно сказать, повидала немало. Написала книгу, это дневник-биография, которая достойна Голливуда. Писала ее с 15 лет – в виде сценария.

- Как ты встретила будущего супруга? Расскажи правду? Написано миллион всего.

- Мне 13 лет, мы с мамой летим в Сингапур в мою первую модельную поездку. Неделю ходили по кастингам, делали съемки. Потом мамуля улетела, оставила меня под присмотром агенства и моделей-девочек, у меня был комендантский час. Было очень много работы: я сделала обложек десять в журналах, плюс была куча потрясающих коммерческих съемок.

Мы с Валентином познакомились, наверное, в середине моей поездки. Я была после съемки. Часов 8 вечера. Модель, с которой мы дружили, предложила мне поехать на барбекю к своему другу. Выглядела я, кстати, намного старше, чем сейчас: красные каблуки, красная помада, уложенные волосы, синие стрелки, я их растушевала. Вишенка на торте – платье с вырезом, обтягивающее, с довольно-таки откровенной посадкой.

Приехала. И картина следующая: между гаражом и бассейном – терраса, и он стоит там, общается с моей подругой. И первая фраза, которую бросает: «Как ты могла прятать от меня такое сокровище?». Я просто на всю свою жизнь запомнила ее. Он меня сразу подхватил на руки. Увидел меня, и все. Мне кажется, в этот момент поменялась вся жизнь – ЕГО, не моя.

Начал носить на руках, потом какой-то период времени ухаживал, но я не воспринимала его как мужчину. Не рассматривала варианты, как можно в него влюбиться. Однажды приезжаю после съемок, вышел айфон, он мне его оставил в подарок. Мне было приятно, но я никогда о них не просила.

С папой как-то договорились

- В 14 лет я поехала в Токио – он прилетел и туда, - продолжает Лиза. - И сделал в первый раз предложение – я сказала нет: «Если хочешь, можем остаться друзьями». – Мне не нужны такие друзья, как ты, - еще одна его колкая фраза. А ему было 50 или около того. Оставляет кольцо и улетает. Тогда он вернулся к своей бывшей.

Я его не видела два года. У него появился ребенок, дочка, от модели чуть постарше меня. Алена много раз пыталась от него уходить, у них были сумасшедшие ссоры.

С мамой я тогда ничем не делилась. Мне было 15, я была в Милане. Ко мне не прилетел Рома Желудь, которого я любила. И в расстроенных чувствах я листаю свой инстаграм, и пишет он (Валентин): «Ты в Милане? Пойдем пообедаем!». Мы встречаемся.

Справа на фото - родители Лизы. ФОто: Инстаграм Лизы АДАМЕНКО.

Его бросила Алена, забрала ребенка, у него были проблемы с «Лукойлом», тогда его и уволили. Пытаемся друг в друге найти поддержку. Он мне плачет про свою неразделенную любовь с Аленой, я про своего Рому. И на этой почве мы подружились.

И потом он пригласил меня одну путешествовать – к нему домой во Францию. Я говорю: «Нет, дорогой, у меня запланирована поездка в Турцию с подругой».

«Тогда берешь билет моей подруге. А перед этим мероприятием звонишь моему папе. Объясняешь, кто ты такой и зачем я к тебе должна поехать». И он позвонил, они как-то договорились».

Мне невозможно было запрещать

- Мне было 15, я 13 летаю по миру, делаю дела – без родителей. А в тот момент у меня был несложившийся роман с Романом – я была очень сентиментальной и ранимой, уязвимой. И он как раз эту уязвимость подхватил.

Мне сложно было что-то запретить – я с детства добивалась, чего хочу, вопреки всем законам физики галактики. В этом и есть моя сила: мне 21, я написала книгу, всю жизнь занималась любимым делом, отучилась на актерском. Могу только поблагодарить родителей, что они не пытались меня менять.

- Но здесь речь об отношениях ребенка и взрослого человека. Ты понимаешь, кем он был? – уточняет ведущая.

- Конечно, я понимаю. Но мне нужен был это период в жизни. Я Валентину благодарна за всю эту историю. Не будь ее, я бы здесь не сидела – в уверенном полете духа. Мне сверстники говорят: «Выглядишь ты на 23, а глаза у тебя на 50». Должна отдать должное за то, какая я есть сейчас.

В первый раз попробовала вино

- Человеку, который в 50 лет соблазнил 14-летнего ребенка?! Ты понимаешь, что стала жертвой педофила?

- Мне было 13 лет – ты же эту историю тоже не знаешь. Ее никто не знал. Даже моя мама по сей день не хочет ее воспринимать. Первым я поделилась с Антоном Криворотовым («Холостяком»), а потом попросила, чтобы ее не было в эфире. Подошел главный редактор: «Эта история может поменять других людей, раскрыть глаза. Почему бы тебе не освободиться от этого?».

Сингапур, мне 13 лет. Я собираюсь на тусовку, мы с подружкой выбрали костюмчики. И весь вечер я ждала, пока Валентин за нами заедет, мы поедем в ресторан, у нас были планы. Но в этот вечер он поехал с другой моделью на мероприятие.

Я была очень расстроена, было обидно. И я в первый раз жизни пробую белое вино, красное вино. Помню даже привкус. После этого мы поехали в бар на крыше. Там была текила, «Кровавая Мэри» - все. Больше я не помню ни-че-го, меня выносят, тошнит, мне плохо.

Открываю глаза в незнакомой комнате, не понимаю, где нахожусь. Доползаю до туалета, двери были полупрозрачными. И тут появляются две волосатых руки и его лицо.

Меня кинуло в озноб, настолько стыдно. Слава богу, я его хотя бы знала. Он открывает дверь, отшучивает этот момент, начинает мыть меня под холодным душем. Я его не слышу – белый шум.

Он меня отвез в мои апартаменты, взял за колено. Я говорю: «Не трогай меня», чувствую, меня вырвет. И он мне кидает фразу типа «Да у нас все было, че ты». И я только спустя 2,5 года поняла, что у нас все было.

Первый парень – из Красноярска

- Пыталась восстановить память – не получалось ни черта. Мне доходило 15 лет, у меня появился парень Сережа в городе Красноярске. Первый «осознанный» молодой человек, которого я познакомила с родителями.

До того момента, пока не призналась Антону Криворотову на «Холостяке», что меня изнасиловали, я все отрицала. До этого не обсуждала ни с кем.

Замужем не была

- Чем он тебя завоевал, что ты вышла за него замуж?

- Это была моя отдушина: я пыталась забыть Рому. Каждую ночь я писала ему сообщения и плакала в подушку. Это была моя первая любовь с 14 лет – человек постоянно был со мной на космической связи. Четыре раза он мне позвонил за все время, не больше. Но я его любила. Валентин это знал, что я люблю Рому, своего человека. Из-за этого у него были припады, срывы.

Я не могу сказать, почему была с ним .это была привязанность и страх что-то изменить. Когда у начались ссоры – каждый день, я пыталась от него уходить. Прятал документы, паспорта.

Кстати, официальной свадьбы у нас не было. Никаких штампов в паспорте – просто церемония во Франции. Но никаких юридических обязанностей.

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