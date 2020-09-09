«Ваш друг Чак Норрис»: американский киноактер назвал Якутск самым крутым и холодным городом в мире

Чак Норрис поздравил жителей Якутска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Якутска сообщают: Чак Норрис поздравил их с днем города. Специально записал видео с обращением. Кинозвезде и мастеру боевых искусств исполнилось 80 лет. Но выглядит молодцом – бодрый и улыбающийся. Он назвал столицу Сахи самым крутым и самым холодным городом в мире и попросил их беречь природу:

- Дорогие жители Якутска, поздравляю вас с днем рождения самого холодного и самого крутого города в мире. Прошу вас не оставлять мусор в лесах за городом. Я знаю, что вы прекрасные и умные люди и будете беречь природу. Ваш друг Чак Норрис.

Видео опубликовало республиканское издание News.Ykt.Ru. И тут же пояснение: проблема с мусором в Якутске на самом деле существует. Власти запустили цифровую карту несанкционированных свалок. Откуда о проблеме узнал Чак Норрис, остается загадкой. Но хочется верить, что якутяне оценят его призыв.

Кстати, город Якутск – самый крупный город в зоне вечной мерзлоты, в нем живут 323 тысячи человек. Основан он был 1632 году.

Кто бы удивлялся, но сибиряки, похоже, начинают привыкать к вниманию к себе со стороны голливудских звезд. Во всяком случае,не удивляются, когда из-за океана прилетит какая-нибудь весточка. Даже приятно. Прошлым летом, к примеру, когда в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области горели леса, Леонардо ди Каприо высказал беспокойство по этому поводу.