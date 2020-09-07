«Красноярские мосты выставляю в инстаграм»

Ольга Хохлова на съемках в Красноярске. Фото предоставлено съемочной командой к/ф «Начать сначала».

В Красноярске продолжаются съемки фильма «Начать сначала». Несколько сцен снимали в лицее №1. На целый день всю школу превратили в съемочную площадку: в классах устроили гримерки, в коридорах поставили коробки с техникой, в столовой – место для кофе и перекусов, а в спортзале работа над сценой «вечер празднования 45-летия школы».

Актеры в коридорах школы. Фото предоставлено съемочной командой к/ф «Начать сначала».

Корреспонденты «Комсомольской правды»-Красноярск снова побывали на съемках, пообщались с актрисой Ольгой Хохловой, а также учителями и школьниками из массовых сцен.

- Ольга, начало сентября, вы в школе, играете роль директора. Почему принимаете участие в региональном фильме?

- Да как можно в нем не сниматься! Это фильм о подростках, которые занимаются регби. Я бы назвала фильм социальным проектом. Если взять сегодняшнюю ситуацию – это благородная вещь. Дети могут не только по дворам сидеть, но и заниматься спортом. А в целом фильм о том, что можно найти свою цель, подняться в жизни вертикально, а не горизонтально или вниз.

Сцену из фильма в школе снимали целый день. Фото предоставлено съемочной командой к/ф «Начать сначала».

Я часто бываю в Красноярске и люблю по нему ездить. Когда приезжала сюда со спектаклями (мы играли в филармонии), все время видела Енисей из окна, мост, тот, который изображен на 10-рублевой купюре. Красноярские мосты я выставляю в инстаграм! Видела место, где был основан Красноярск (прим. ред.– актриса говорит о памятнике Андрею Дубенскому).

Сцену из фильма в школе снимали целый день: подготовка площадки, установка школьникам – о чем снимают и что делать, а потом бесконечные дубли. В небольших перерывах Ольга Хохлова как могла развлекала уставших десятиклассников: пела песни, читала басни.

- Ребята всегда ждут необыкновенных впечатлений от съемок в кино. Они не просто актеры массовых сцен, это дети! Когда есть силы, хочу их чем-то порадовать. Мне это нравится, я вижу их радостные глаза. У меня нет возможности работать с детьми, преподавать, так я хоть на съемочной площадке с ними общаюсь.

Ольга Хохлова и Алексей Шевченков на съемках. Фото предоставлено съемочной командой к/ф «Начать сначала».

Почему не преподаю? Не могу, во-первых, такой график, что это нереально. Если возьмусь за курс, буду отдавать все свое время. Но я трушу – это так ответственно. Пока решаюсь только на мастер-классы.

Ольга Хохлова и Владимир Сычев. Фото предоставлено съемочной командой к/ф «Начать сначала».

Где беру энергию и как восстанавливаюсь? Я очень люблю спать. Потому что на сон у меня всегда не хватает времени. А еще мотивация – хороший материал для съемок. Среди ночи поехать куда угодно – на север, в Сибирь, в другие часовые пояса. Съемки – тяжелый труд вместе с романтикой и красотой. Но если любишь свою работу, то и энергия появляется. Мне иногда кажется, что я получаю деньги не за то, что работаю, а за то, что я люблю и получаю удовольствие.

Последние штрихи к образу. Фото предоставлено съемочной командой к/ф «Начать сначала».

- Вас называют самой «энергичной» актрисой России. За первые 15 лет этого века 36 ролей в кино и 138 – в сериалах…

- Да, вроде «самая снимающаяся актриса». Гоша Куценко и я. Уже все 200 ролей! Были и маленькие, и значительные. Сложнее, когда роль большая, в нее нужно погрузиться. Или участвовать в нескольких проектах: идет премьерный спектакль, а параллельно ставят еще несколько. Ритм тяжелый, даже не физически, а… Выходишь на сцену - в голове другие тексты. Но наше интернетное время учит быстро переключаться! Есть спектакли, где играю, а есть – проживаю жизнь. Такая роль - Фаина Раневская в спектакле «Одинокая насмешница». Здесь нужна глубина, погружение. Когда после спектакля ухожу за кулисы, понимаю, что становлюсь другим человеком, становлюсь лучше.

А в это время

Ольга Дмитриева, учитель географии лицея №1

- На площадке наши ребята, частично мои ученики – 14 человек снимаются. Всего около 50 человек. Отбора особого не было, брали всех, кто захотел. И родители давали согласие на съемку.

Ребята очень хотели сниматься, наблюдали за съемочным процессом. Интересно было увидеть знаменитых актеров. В инстаграм на них подписались!

Нет, для съемок школу не закрывали. Был День здоровья, уроки не у всех. Учились первоклассники, десятиклассники, а потом сразу на съемки. Процесс сложный, ребята устают - дубли делаются по несколько раз, одна и та же сцена с разных ракурсов. Но впечатления сильные: актеры – обыкновенные люди, видишь их на экране, а здесь они мимо ходят.