Православная афиша на сентябрь 2020 для Красноярска

Православная афиша для красноярцев на сентябрь 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Культурно-исторический центр «Успенский»

Все мероприятия в сентябре пройдут с обязательным соблюдением мер безопасности: наличие защитных масок, не более 1 человека на 4 кв.метр, измерение температуры тела на входе в помещение, предварительная запись на мероприятия.

Все онлайн-события проходят в социальных сетях в группе КИЦ «Успенский ВКонтакте, Фэйсбук, Одноклассники.

До 6 сентября, ежедневно

10.00-19.00

Познавательная программа «История Успенского мужского монастыря Красноярска» (ВИДЕОФОРМАТ в социальных сетях)

До 6 сентября

10.00-19.00

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству: керамике, батику, валянию из шерсти, росписи по дереву (ВИДЕОФОРМАТ в социальных сетях)

3 сентября

11.00-12.00

Проект «Лекторий в Успенском». Лекция «Имена героев в названии улиц Красноярска» (ВИДЕОФОРМАТ в социальных сетях)

3 сентября

12.00-13.00

Проект «Лекторий в Успенском». Лекция «Красноярский край и Великая Отечественная война 1941-1945 годов» (ВИДЕОФОРМАТ в социальных сетях)

3 сентября

13.00-14.00

Проект «Экология души». Лекция-беседа из цикла

«Азбука веры» «Семейные ценности в православной культуре» (ВИДЕОФОРМАТ в социальных сетях)

3 сентября

13.00-14.00

Проект «Экология души». Лекция-беседа «Духовная безопасность молодёжи в современном мире» (ВИДЕОФОРМАТ в социальных сетях)

С 7 по 30 сентября, ежедневно

10.00-19.00

Познавательная программа «История Успенского мужского монастыря Красноярска». В рамках познавательной программы пройдет кинолекторий «Сибирская Лавра» с элементами демонстрации монастырского комплекса, Культурно-исторического центра. По предварительной записи.

С 7 по 30 сентября, ежедневно

10.00-18.00

Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству: керамике, батику, валянию из шерсти, росписи по дереву. По предварительной записи.

11 сентября

12.00-13.00

Кинолекторий «Иван Бунин. Жизнь и скитания». По предварительной записи.

С 11 по 30 сентября, ежедневно

10.00-19.00

Выставка декоративно-прикладного творчества «Мастера Красноярья». По предварительной записи.

12 сентября

11.00-17.00

Открытый фестиваль звонарей Красноярской митрополии «Колокола Сибири». В программе:

-мастер-классы по народной художественной культуре;

-звон-концерт ведущих звонарей Красноярской митрополии;

-лекция «Возрождение традиции звонарского искусства в Сибири». По предварительной записи.

С 15 по 18 сентября

10.00-19.00

Мастер-классы для детей по декоративно-прикладному творчеству. (ВИДЕОФОРМАТ в социальных сетях)

22 сентября

12.00-13.00

Проект «Экология души». Лекция-беседа из цикла «Азбука веры» «Символы веры. Сын Божий Иисус Христос». По предварительной записи.

26 сентября

12.00-13.00

Проект «Лекторий в Успенском». Лекция «Пушкин в творчестве Г.В. Свиридова». По предварительной записи.

КИЦ «Успенский»

Ул. Лесная, 55а

Запись по телефонам 8 (391) 299-10-70 (мероприятия), 8 (391) 299-10-70 (мастер-классы).

«Музей в деталях»

Енисейский краеведческий музей имени Кытманова запустил новую рубрику «Музей в деталях», в которой он показывает закулисную жизнь музея и рассказывает интересные факты и детали о музейных объектах.

Первый сюжет посвящен Богоявленскому собору, его можно посмотреть на сайте и на YouTube-канале музея.

Объявлен набор в детско-юношеский духовный хор «София»

В дружный коллектив детско-юношеского духовного хора «София» приглашаются участники от 5 до 18 лет.

Участников хора ждут хоровые занятия, вокал и сольфеджио, которые помогут поставить голос, дадут знания о теории музыки, разовьют музыкальные способности слуха, ритма, памяти и артистизма, умение чтения с листа, слитности звучания, чистоты интонирования голоса и многое другое.

Хор «София» выступает на лучших концертных площадках города, за архиерейскими и даже патриаршими богослужениями, участвует в фестивалях, конкурсах и флешмобах, в том числе и за пределами России.

Обращаться по адресу пр. Мира, 43. Подробности по телефонам: +7(913)831-13-11 (директор)

+7(983)190-15-63 (хормейстер младшего хора).

Акция «Помоги пойти учиться»

В Красноярском крае стартовала ежегодная благотворительная акция «Помоги пойти учиться».

Идет сбор вещей, которые нужны школьникам в учебном году. Пункты сбора организованы в министерстве социальной политики, а также в территориальных отделениях социальной защиты и в комплексных центрах социального обслуживания населения.

Приносить можно канцелярские принадлежности, одежду, обувь, портфели (ранцы). Все собранные вещи передаются нуждающимся семьям или (в случае избытка) в социальные учреждения города и края. Акция завершится 1 октября 2020 года.

Принимает канцелярские товары, новые вещи и новую обувь для детей и социальная служба храма Рождества Христова (ул. Щорса, 44а). Все собранное будет передано многодетным и нуждающимся семьям.

Акция продлится до 15 сентября.

Контактный телефон: 8-963 269 87 71, Оксана Павловна.

«Осень собирает близких вместе»

Благотворительный фонд «Феникс» работает с 6 учреждениями, имеющими отделения лежачих больных и инвалидов. Общее число подопечных этих учреждений на сегодня 1590 человек.

Эта осенняя акция объявлена для того, чтобы подарить этим людям уютный праздник, краски, хорошее настроение.

Что здесь ждут от горожан:

- варенье, компоты, фрукты,

- соления,

- мед, шишки, сухой чай из трав,

- осенние цветы и букеты,

- пироги, печенье, шарлотки, блины и т.д.,

- одноразовые контейнеры с крышками (на 100-200 г).

Желательно все это приносить в небольших баночках (чтобы можно было съесть за один раз), баночки можно украсить, можно приложить добрую записку с теплыми словами для этих людей.

Всего одна баночка варенья способна сделать эту осень самой теплой и уютной для тех людей, кому этого не хватает.

Как это передать

Можно привезти в офис по адресу: Воронова, 18д, в рабочие дни с 10 до 17 ч.

Можно позвонить по телефону 2938516, оставить координаты, и волонтёры заберут это у вас.

Внимание!

Руководители воскресных школ могут получить путеводитель «Святыни Красноярского края»

Этот путеводитель получили в подарок читатели «Комсомольской правды» в июле 2020 года. Мы подготовили его специально для тех, кто готов отправиться в православное паломничество самостоятельно, и в период ограничительных мер он оказался как нельзя кстати. Те, кто не успел получить путеводитель в печатном виде, могут найти его в электронном формате на нашем сайте kp.ru в разделе «Время веры». Однако часть тиража мы оставили для учеников воскресных школ края. Пишите нам aronovat@mail.ru, оставляйте свои заявки.

Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра

31 августа Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста России Валерия Гергиева дал первый концерт сезона на сцене Красноярской краевой филармонии. Первый публичный концерт после длительного периода ограничительных мер посвятили врачам, социальным работникам и волонтёрам, активно работающим в период пандемии.

Следующий концерт оркестра для широкой публики запланирован на сцене Красноярской краевой филармонии весной 2021 года в рамках Московского Пасхального фестиваля.

Колесим по краю: 4 путешествия на электричке 0+

Сегодня свои варианты путешествий предлагает Туристский информационный центр Красноярского края. Дату и время путешествия выбрать просто: нужно открыть расписание на сайте kraspg.ru и найти нужную электричку.

Маршрут №1 «Красноярск – Петряшино – Красноярск»

Что делать в Петряшине:

Здесь находится известная гора-пирамида. В некоторых источниках ее называют Маганская пирамида или гора Белая. Это вершина высотой в 150 метров, имеющая грани ровной формы.

В стороне от Пирамиды находится ещё одна возвышенность, которую местные дачники называют Бердаш. Ради красивых пейзажей можно подняться и на неё.

Также можно сделать остановку на станции Зыково – там есть православный храм Архангела Михаила с минеральным источником и купальней.

Маршрут №2 «Красноярск – Дивногорск – Красноярск»

Что делать в Дивногорске:

Гулять по набережной.

Успеть обойти весь город, здесь есть любопытные локации.

А еще – плотина Красноярской ГЭС и деревянный храм.

Маршрут №3 «Красноярск – Овсянка – Красноярск»

Что делать в Овсянке:

Посетить музеи, посвященные Астафьеву.

Пойти к Енисею, где любил бывать Виктор Петрович.

Зайти в деревянный храм Святителя Иннокентия с отдельно стоящей колокольней.

Кстати, кафе в Овсянке нет, обед лучше взять с собой.

Маршрут №4 «Красноярск – Уяр – Красноярск»

Что посмотреть в Уяре:

Водонапорная башня. Уникальное сооружение, построенное в 1900 году. Башня признана объектом культурного наследия, при этом до сих пор функционирует.

Спасо-Преображенская церковь.

ЖД вокзал, построенный в том же 1900-м.