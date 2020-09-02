Виктор Зубарев: Православные храмы – это центры добра, мира и благодати

Виктор Зубарев Фото: Мария ЛЕНЦ

- Виктор Владиславович, в сентябре начнется учебный год. Свои двери откроют не только общеобразовательные школы, но и воскресные православные школы для детей и взрослых. Обсуждается ли в Общественном совете православное образование?

- Участие Православной церкви в образовательных программах, духовно-нравственное воспитание молодежи — важная часть работы Общественного Совета. Мы активно сотрудничаем с техникумами, школами, родительскими организациями — вместе обсуждаем инициативы, направленные на повышение качества образования наших детей.

Икона в Творогово

Три года назад мы очень остро подняли вопрос соответствия литературы, которую рекомендуют детям для внеклассного чтения. Наибольшие споры вызвал рассказ «Глюк» - члены Совета посчитали, что он может нанести вред восприятию мира подростком, так как не содержит четкой оценки описываемых событий. Нас поддержали эксперты, а затем и чиновники министерства образования. Понятно, что мы только рекомендуем, но зачастую наши рекомендации находят положительный отклик и у органов власти и у людей.

Еще одна тема, связанная с образованием, — развитие добровольчества. Совет работает с молодыми волонтерами учебных заведений профобразования, поддерживает несколько интересных проектов. В их рамках ребята посещают детей с ограниченными возможностями, сирот, ветеранов в домах престарелых, занимаются экологическим просвещением. Оказывая помощь ближним, проявляя заботу о тех, кому трудно, заботясь об окружающем мире, молодые люди становятся более отзывчивыми, ответственными, добрыми и открытыми.

Совет ведет активную просветительскую деятельность среди юношества. Для старшеклассников устраиваем лекции о замечательных людях, связанных с краем ( например, о святителе Луке), проводим встречи с яркими личностями, спортсменами и политиками, организуем экскурсии, викторины и конкурсы краеведческой направленности, поощряем юные таланты.

- Первое заседание Общественного совета при Красноярской митрополии состоялось 16 августа 2016 года, четыре года назад. Вы, Виктор Владиславович, тогда стали его председателем. Какие задачи вы поставили перед самим собой? Чего хотите в итоге достичь?

- Действительно, наш Совет начал действовать в 2016 году под патронатом Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона, координирующего его работу. Основная цель – объединить все здоровые силы общества ради духовного возрождения в крае, совместно с Православной церковью, с другими общественными организациями, чьи цели схожи с нашими. Активно взаимодействуем и с региональным отделением Всемирного Русского народного собора. Это наш союзник в деле реализации социальной концепции Русской Православной церкви. Задача Совета – объединить всех, кто любит родной край, Россию и мечтает сделать страну процветающей. Понятно, что с сектантами мы не работаем, наоборот, объясняем людям, где истина, а где ложь.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я так понимаю, одна из ваших задач - это строительство новых храмов. Расскажите, что и где сейчас строится на территории края и о чем мечтается.

- Мечтается о том, чтобы у каждого жителя была возможность прийти в храм и помолиться, чтобы храмы были в шаговой доступности, как это и было раньше, до революции. Пора восстановить историческую справедливость. Поэтому сейчас акцент сделан на сельских храмах. Построен храм иконы Божией Матери «Спорительница Хлебов» в пригородном селе Творогово – скоро он будет освящен.

Почти выстроен еще один новый храм – в честь Георгия Победоносца, в Красной Поляне Назаровского района. Сейчас там идет отделка. Строится большой храм в Казачинском, где находится чудотворная икона, в Маганске возводят храм святителя Василия Острожского. Ко всем этим духовным проектам имеют отношение члены нашего Совета.

Много текущих дел, связанных с церковным строительством. Например, построили храм в Шушенском, а ограды нет… Но здесь нет ни юбилея, ни программы подготовки, ни средств, а решение надо найти (напомним, в 2019 году мы рассказывали об освящении храма Петра и Павла в Шушенском, который построили практически целиком на средства прихода, и потому строили долго, больше десяти лет. – Прим.ред.).

Сейчас с нашими православными волонтерами мы поставили задачу восстановить все православные источники. В этом году заканчиваем восстановление в Шарыпове, в Ужуре уже восстановили.

- Действительно, основной источник средств для строительства храмов – это меценаты. Мы помним имена тех, кто строил храмы сто лет назад, но стесняемся сказать теплые слова в адрес тех, кто это делает сейчас. Есть и такие, кто думает, что для благотворителей это просто PR, корыстные интересы или желание замолить свои грехи. У вас сейчас есть возможность поблагодарить людей и организации, благодаря которым строятся прекрасные здания, украшающие города и села, и рассказать, почему и зачем они это делают.

- Эти люди не всегда готовы называть себя, по разным причинам. Но их множество по всему краю. Губернатор нашего края Александр Викторович Усс сыграл важнейшую роль в создании Духовного центра в Свято-Успенском монастыре, который стал местом притяжения людей, местом паломничества.

Несколько лет назад руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Алексеевич Чиханчин привез в город копию глиняной иконы образа Спаса Нерукотворного 16 века, обретенной в ходе реставрации Воскресенского Ново-Иерусалимского Ставропигиального мужского монастыря. Таких копий всего пять на всю страну! Это прекрасный дар Красноярску.

Что до вопроса «почему и зачем»…Могу точно сказать, что все делается на основе инициатив и энтузиазма верующих. Есть примеры, когда на строительство храма жертвует один человек! У нас в Октябрьском районе Красноярска предприниматели собираются построить два храма, просят выделить места под строительство. Но тут есть нюансы. При выборе места важно учесть мнения всех людей. Особенно тех, кто еще не понял значимости церквей. Духовность лежала в основе создания нашего государства, от нее зависит не только настоящее, но и будущее всей цивилизации. Духовные начала важнее экономических величин. Экономика должна работать на социокультурное развитие людей, а не наоборот.

- Противодействие информационным атакам на Церковь, формирование ее позитивного образа в СМИ — так звучали основные вопросы последнего, перед пандемией, заседания Общественного совета, прошедшего 26 февраля. На самом деле темы важные, ведь сегодня голос противников строительства новых церквей звучит очень громко. А что бы вы лично ответили протестующим?

- Скажу одно — делайте добрые дела! Поймите, наши храмы - это центры добра, любви, в которых люди, особенно незащищенные, находят себя, находят сердечный мир, благодать и поддержку. Время сейчас такое, что люди одиноки, тревожны, где-то обозлены. А храмы делают нас добрее. Храмы строятся на благотворительные деньги: кто-то вносит рубль, кто-то – миллион, и спасибо всем, кто делает это.

Так выглядит летняя резиденция архиерея после реставрации. Она была построена в 1879-1883 годах иеромонахом Зосимой Фото: Майя ЕРШОВА

- Особая история с возрождением Богородице-Рождественского собора. Что происходит сейчас? Будет ли храм построен?

- Уверен, обязательно будет! Но мы не торопимся. Люди должны понять и принять его душой. Не только те, кто за, но и те, кто против или сомневается. Здесь нужно торопиться не спеша, самое главное, чтобы было согласие.

- Мне кажется, яркий пример согласия – Свято-Успенский монастырь, куда приходят и верующие, и неверующие. Когда его строили, тоже были и вопросы, и сомнения, а когда построили, оказалось, всем это нужно!

- Да, действительно! Храм Всецарицы построен целиком на благотворительные деньги, Духовный центр в этом комплексе, где реализуются проекты, нацеленные на всех земляков, а не только на верующих, был построен на краевые деньги. Монастырь восстановили за счет федеральных средств. И когда мы это все объединили, все получилось. В этом году в Успенском восстановлен Архиерейский дом, продолжается благоустройство набережной, планируется строительство причала. Красноярцы полюбили это место и приезжают сюда семьями и в будни, и в выходные. Мы получили настоящее украшение Красноярска и замечательный пример понимания и согласия.

- И Общественный совет и лично вы огромное внимание уделяли подготовке Енисейска к 400-летию и восстановлению храмов. Юбилей позади, строительные работы завершены. Что с Енисейском будет дальше?

- Сегодня там нарастает активность. Там проходит новый уникальный фестиваль «Спас на Енисее», собирающий немало гостей, разработаны паломнические маршруты, многие соотечественники приезжают туда самостоятельно полюбоваться восстановленными святынями.

Сейчас готовимся к 200-летию Минусинска, исторически православного купеческого города. Там будет восстановлен Вознесенский храм и отреставрирован знаменитый Спасский собор. Всего несколько лет осталось до 400-летия Красноярска. И частью подготовки к празднованиям станет восстановление храмов и церковных зданий. По Красноярску конкретики еще нет, но есть мечта — построить православную гимназию полного цикла возле храма Рождества Христова. Сейчас там только начальная школа, а хочется, чтобы дети получали полное образование.

- «Комсомольская правда» тоже немного поучаствовала в юбилее Енисейска, мы выпустили православный путеводитель по храмам Енисейска. И он стал началом целой серии путеводителей: Храмы Красноярского края и Хакасии, Святыни Красноярского края. Они становятся все объемнее, но все равно все, что нам бы хотелось, не входит. Мы хотим подтолкнуть людей, даже и неверующих, оценить красоту церковной архитектуры, познакомиться с историей православия в Сибири. Есть ли у вас любимые православные места, куда вы либо часто ездите, либо где хотите побывать? Любимый храм?

- Мои первые серьезные шаги воцерковления произошли в Свято-Николо-Тихонов монастыре в Ивановской области. Это примерно в четырехстах километрах от Москвы. Послушниками там были мои друзья - генерал-майор авиации Евгений Зайцев, Александр Бузун. И они меня пригласили в обитель. Где я познакомился со схиигуменом монастыря. Тот стал моим духовным отцом и наставником. Я люблю это место и постоянно там бываю. Второе подобное место для меня – наш Свято-Успенский монастырь, который мы восстанавливали всем миром. Мне очень нравится посещать Оптину пустынь — это оплот духовной силы. Там живут духовный отец моей жены и сына, отец Вадим, монах. Отцу Вадиму я очень благодарен, иногда звоню, прошу помощи, и он меня поддерживает. Когда бываем в Москве, обязательно едем в Оптину пустынь. В Красноярске часто хожу в Никольский храм, помогаю батюшке - отцу Александру.

Многие красноярцы приезжают в Успенский мужской монастырь за особой атмосферой красоты и покоя. Фото: Ирина ПЫЖЕВА

- Каким был лично ваш путь к вере?

- Окончательно я его еще не прошел, это путь длинный, как и у каждого, кто им идет. И на этом пути происходят разные события. Однажды я признался батюшке Агафону, что не могу бросить курить. И он неожиданно ответил: «Да кури! А я помолюсь за тебя». И через неделю я бросил курить. Потом я с ним сходил в пятисуточный крестный ход — от Свято-Николо-Тихоновского монастыря - до Ипатьевского монастыря в Костромской области. И это тоже чудеса, когда на твоих глазах люди по дороге стирают ноги в кровь, но идут с радостью. А когда приходят, все мгновенно заживает.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

В Курагинском районе освятили новый храм

22 августа, в день памяти апостола Матфия, епископ Минусинский и Курагинский Никанор совершил чин великого освящения храма в честь Архангела Михаила в селе Белый Яр Курагинского района.

В дар храму иерарх передал старинные иконы Спасителя и Божией Матери.

Также архипастырь наградил архиерейскими грамотами семью Миняевых, чьими трудами был воздвигнут храм. Всех присутствующих за богослужением владыка Никанор благословил иконочками святителя Спиридона Тримифунтского.

В Енисейском районе освятили новый храм

Великое освящение храма в честь Новомучеников и исповедников Российских в скиту на Монастырском озере совершил епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий.

По окончании богослужения владыка обратился молящимся со словом проповеди.

Впервые за сто лет в селе Верхнеусинском совершена архиерейская Божественная литургия

Епископ Минусинский и Курагинский Никанор совершил Божественную литургию в самом отдаленном приходе Минусинской епархии — Никольском храме с. Верхнеусинское Ермаковского района, расположенном от Минусинска на расстоянии 284 километра.

Всех молившихся за богослужением прихожан владыка благословил иконочками святого равноапостольного великого князя Владимира.

Это первый архиерейский визит в Верхнеусинское за последние 100 лет. До этого последним архиереем, посетившим приход в 20-х годах прошлого века, был архиепископ Минусинский и Усинский Димитрий (Вологодский).

Первые контакты русских на этой территории с жителями нынешней Тывы относятся к 17 веку. Одними из первых ходили в Усинский край казаки.

На протяжении 18 и 19 веков активно осваивали этот край минусинские и енисейские купцы, здесь начали селиться переселенцы из России, староверы. В начале XX века Усинск считался одним из самых зажиточных поселений на юге Енисейской губернии.

Летом 1881 года началось строительство церкви во имя Николая Чудотворца, и 31 января 1884 г. храм был освящен. В годы существования Минусинской епархии (1923-1937) Усинск становится вторым кафедральным населенным пунктом в титуле правящего архиерея — архиепископа Минусинского и Усинского Димитрия (Вологодского).