Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 7 сентября 2020 года: заболели 106 человек, трое умерли

За сутки заболели еще 106 человек
Фото: Мария ЛЕНЦ
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14.00 часов 7 сентября в Красноярском крае всего 17 626 подтвержденных диагнозов (+106 за сутки). Выздоровели 13 850 человек (+10 за сутки). Погибли 506 пациентов (+3 за сутки).
Темп прироста за сутки снизился – 0,5 процентов.
На сегодняшний день проведено тестов на коронавирус всего 834 661 (за последние сутки 4212).
По данным Управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 613,3.
Под наблюдением сейчас находятся 2814 человек (+244 новых за сутки, снято с наблюдения – 207).
Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: vk.com/shtabkrskstate
«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что регион находится на 3 этапе снятия ограничений. Но масочный режим сохраняется. Также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Напоминаем круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.
КОНКРЕТНО
Распределение заболевших коронавирусом с начала пандемии по территориям края:
Красноярск – 8661
Северо-Енисейский район – 1336
Ачинск – 908
Норильск – 751
Канск – 339
Емельяновский район – 316
Минусинск - 312
Дивногорск –305
Шарыпово – 295
Березовский район – 294
Назарово – 273
Лесосибирск – 239
Сосновоборск – 211
Богучанский район – 202
Уярский район – 155
Курагинский район – 140
Мотыгинский район – 139
Шарыповский р-н – 139
Ачинский район – 139
Нижнеингашский район – 136
Туруханский район – 125
Ужурский район – 114
Ирбейский район –111
Большемуртинский район – 108
Дудинка - 102
Канский район - 99
Манский район – 98
Кежемский район – 92
ЭМР – 89
Енисейск – 87
Сухобузимский район – 86
Балахтинский район – 80
Иланский район –80
Боготольский район – 78
Минусинский район – 76
Рыбинский район – 74
Назаровский район – 68
Бородино – 68
Краснотуранский район – 65
Енисейский район – 62
Козульский район – 54
Дзержинский район – 48
Шушенский район – 45
Ермаковский район – 44
Абанский район – 43
Партизанский район – 41
Новоселовский район – 39
Тюхтетский район – 37
Большеулуйский район –34
Саянский район - 33
Идринский район – 32
Каратузский район - 31
Казачинский район – 19
пгт. Солнечный – 18
Пировский район – 17
пгт Кедровый - 14
Бирилюсский район – 13
Тасеевский район – 9
Игарка – 3