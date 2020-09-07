Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 7 сентября 2020 года: заболели 106 человек, трое умерли

За сутки заболели еще 106 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 14.00 часов 7 сентября в Красноярском крае всего 17 626 подтвержденных диагнозов (+106 за сутки). Выздоровели 13 850 человек (+10 за сутки). Погибли 506 пациентов (+3 за сутки).

Темп прироста за сутки снизился – 0,5 процентов.

На сегодняшний день проведено тестов на коронавирус всего 834 661 (за последние сутки 4212).

По данным Управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 613,3.

Под наблюдением сейчас находятся 2814 человек (+244 новых за сутки, снято с наблюдения – 207).

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: vk.com/shtabkrskstate

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что регион находится на 3 этапе снятия ограничений. Но масочный режим сохраняется. Также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Напоминаем круглосуточной «горячей линии» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

КОНКРЕТНО

Распределение заболевших коронавирусом с начала пандемии по территориям края:

Красноярск – 8661

Северо-Енисейский район – 1336

Ачинск – 908

Норильск – 751

Канск – 339

Емельяновский район – 316

Минусинск - 312

Дивногорск –305

Шарыпово – 295

Березовский район – 294

Назарово – 273

Лесосибирск – 239

Сосновоборск – 211

Богучанский район – 202

Уярский район – 155

Курагинский район – 140

Мотыгинский район – 139

Шарыповский р-н – 139

Ачинский район – 139

Нижнеингашский район – 136

Туруханский район – 125

Ужурский район – 114

Ирбейский район –111

Большемуртинский район – 108

Дудинка - 102

Канский район - 99

Манский район – 98

Кежемский район – 92

ЭМР – 89

Енисейск – 87

Сухобузимский район – 86

Балахтинский район – 80

Иланский район –80

Боготольский район – 78

Минусинский район – 76

Рыбинский район – 74

Назаровский район – 68

Бородино – 68

Краснотуранский район – 65

Енисейский район – 62

Козульский район – 54

Дзержинский район – 48

Шушенский район – 45

Ермаковский район – 44

Абанский район – 43

Партизанский район – 41

Новоселовский район – 39

Тюхтетский район – 37

Большеулуйский район –34

Саянский район - 33

Идринский район – 32

Каратузский район - 31

Казачинский район – 19

пгт. Солнечный – 18

Пировский район – 17

пгт Кедровый - 14

Бирилюсский район – 13

Тасеевский район – 9

Игарка – 3