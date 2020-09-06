Красноярцам рассказали, сколько сахара содержится в продуктах Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие красноярцы называют сахар одной из причин излишнего веса. Есть мнение, что если отказаться от конфет и пирожных и перейти на чай без сахара, то исчезнут все проблемы. Рациональное зерно в этом, конечно, есть. Но не все так просто. Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю рассказали несколько интересных вещей про сахар.

Для начала развенчиваем мифы о том, что россияне самые большие сладкоежки в мире. Американцы потребляют в полтора раза больше сахара, чем россияне. В Японии – в два раза меньше.

В среднем один россиянин съедает 107 грамм в сутки или 39 кило в год. И это не только булочки и сладкий чай. Значительная часть сахаров содержатся в переработанных пищевых продуктах, которые обычно не считаются сладостями. Например, в 1 столовой ложке кетчупа содержатся примерно 4 грамма свободных сахаров. Есть сахара в овощах, фруктах, молочных продуктах.

Но наибольшую опасность, пожалуй, представляют газированные напитки: в одной банке газировки – до 40 граммов. А их так любят дети и молодежь. Особенно на фоне такого количества агрессивной рекламы вокруг.

Поэтому, говорят специалисты, для здоровья будет полезным сократить (обратите внимание – не исключить, а сократить):

- потребление сахара в чистом виде

- кондитерские изделия

- сладкие напитки

- подслащенные продукты (йогурты, творожные массы и так далее)

- естественного сахара в составе меда, сиропов и фруктовых соков.

А вот на фрукты и овощи эти ограничения не распространяются. Так что кушайте на здоровье.

Самый простой способ избежать скрытого сахара в продуктах – внимательно проверять количество калорий и изучать состав. Правда, производители порой хитрят, чтобы скрыть наличие сахара в продукте, на этикетке указывают эквивалентные ему ингредиенты – ячменный солод, кукурузный подсластитель, кристаллическую фруктозу, мальтодекстрин; мальтозу. Кроме того, постарайтесь реже употреблять фастфуды и полуфабрикаты.