Красноярская прокуратура проверяет скандал с фотографированием ребенка-инвалида на 1 сентября

Завуч школы с удовольствием сфотографировалась с мальчиком. Фото: архив Анастасии Смирновой

«Во всей этой истории есть один невероятный плюс. В это невозможно поверить, но у новой Ваниной учительницы в семье растет такой же малыш, и она защищала диплом по разработке адаптивных программ!!! Понимаете!!! Ее послал нам сам Господь. Такого просто не может быть. Это настоящее чудо. Она наша. Она прямо Ванина. И у нас теперь точно все получится. Это какие-то чудеса. Настоящие чудеса. Вселенная, милая, неисповедимы твои пути» - такой пост написала накануне, 3 сентября, Анастасия Смирнова.

Несмотря на то, что произошло на 1 сентября, Анастасия нашла позитив во всей этой истории. А произошло, напомним, вот что. Накануне 1 сентября мама 7-летнего Вани, у которого неизлечимое генетическое заболевание, обсуждала организационные моменты с учительницей по поводу торжественной линейки. Заговорили о фотографиях, мама осторожно спросила: а если кто-нибудь из родителей не захочет, чтобы на фото был Ваня? И услышала от педагога: «Тогда давайте сначала сфотографируем класс без Вани, а потом с Ваней».

- Она, конечно, не хотела меня обижать нарочно. Я не говорю, что она плохая или хорошая. Но ее единственно правильным ответом должно было быть: «Ваня фотографируется вместе со всеми – без вариантов». Это именно то, что я хотела бы от нее услышать, - рассказала Анастасия «Комсомольской правде»-Красноярск».

А когда 1 сентября прошла торжественная линейка, родители просто забрали своих первоклашек и отправились фотографироваться подальше от Вани.

Мама попросила не обвинять учительницу, объясняет: она не хотела обидеть, просто общество так устроено, не готово принимать инвалидов. В самой школе с педагогом провели беседу. А к Ване прикрепили другую учительницу, ту самую, о которой написала Анастасия, опытную и понимающую.

Тем не менее, прокуратур Красноярского края организовала проверку по сообщениям СМИ о нарушении прав первоклассника с ограниченными возможностями здоровья. По результатам проверки будет дана правовая оценка исполнению учебным заведением требований законодательства об образовании, при наличии оснований – приняты меры прокурорского реагирования.

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- Если вы хотите рассказать про вчерашний случай с Ваней, про таких детей, как он, то расскажите это через добро, - попросила «Комсомолку» Анастасия Смирнова, мама 7-летнего первоклассника. И добавила, - просто общество не готово к этому. Мы ведь долгое время жили в стране, где «инвалидов не было». Поэтому сейчас люди даже не знают, как поступать, когда они оказываются среди нас (подробнее).