В Красноярске открылась самая крутая школа Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 1 сентября, в Красноярске открылась новая школа № 157 в Советском районе. Самая современная, самая крутая – так оценили ее и педагоги, и ученики, и родители. Школа и в самом деле удивляет – ее возвели в стоящемся микрорайоне Преображенском, на улице Петра Ломако. Она рассчитана на 1280 учеников, снаружи – красивое трехэтажное здание, отделанное современными материалами. Внутри – просторные холлы, коридоры, классы, спортивные залы. Оборудованы, что называется, по последнему слову школьной техники.

Сегодня в школу зачислены 805 детей, из них 205 первоклашек. Это только 2/3 от планируемого объема. Но вокруг строится сразу несколько жилых высоток, так что через год – другой классы наверняка будут заполнены.

Что еще рассказать о новой школе. Там решили отойти от традиций и присваивать классам литеры не с первой буквы алфавита – «а», «б», «в». А с последней. Так что не удивляйтесь, если увидите на бейджике у школьника – «1 я» или «2 ю».

Ну, а теперь посмотрите фотографии с 1 сентября в новой школе.

Вокруг - сплошная стройка, а школа - центр притяжения Фото: Мария ЛЕНЦ

Джентльмены, улыбочку Фото: Мария ЛЕНЦ

Молодую учительницу завалили букетами цветов - хорошее начало учебного года Фото: Мария ЛЕНЦ

Тут вам и розы, и подсолнухи, и герберы Фото: Мария ЛЕНЦ

Главное, донести до класса и не выронить Фото: Мария ЛЕНЦ

У родителей столько новых впечатлений Фото: Мария ЛЕНЦ

1э класс: с построением пока трудности Фото: Мария ЛЕНЦ

Посмотрите на мам и пап... без комментариев Фото: Мария ЛЕНЦ

После торжественной линейки первоклашки расходятся по классам - знакомиться Фото: Мария ЛЕНЦ

Дети будут учиться в современных просторных классах Фото: Мария ЛЕНЦ