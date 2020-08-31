«Не пристегивайтесь - плохая примета»: пять привычек водителей такси, которые бесят пассажиров

Сдача есть? Фото: Мария ЛЕНЦ

Однажды таксист попросил меня не пристегиваться - примета плохая. Не уговорил, скажу сразу. А вообще о раздражающих привычек водителей такси можно сочинять анекдоты. Главное – для многих из них это в порядке вещей, а пассажиров выводит из себя (хотя, что скрывать, не без греха и клиенты).

Не доезжают до клиента

Помните классическое «Соединяю с водителем такси»? А дальше недовольный голос в трубке: «Дом не нашел, стою там-то». Позже выясняется, «там-то» - это метрах в 300-500.

«Зачем к подъезду вызываете? – как-то распекал меня возрастной таксист. – Трудно что ли до выезда со двора дойти?». Да чего ради? – взвилась про себя, но смолчала – ехать-то надо.

Что говорят на это пассажиры? (из соцсетей)

- Если во дворе шлагбаум, претензий нет. Но таксист встает просто, где ему удобно.

- Вызываю такси, чтобы не идти под дождем (с багажом/ребенком на руках/пожилым человеком) до его парковки. А тут приезжает царь и отказывается выполнять свою работу.

- Кто виноват, что таксист не может заранее посмотреть адрес заказа, который принял? Я плачу за полноценную услугу, почему должен еще кого-то искать?!

А ваше такси всегда приезжает по адресу? Фото: Мария ЛЕНЦ

- За 100, а тем более 500 метров я могу и до остановки дойти, уважаемый. Зачем тогда вы?

- Не знаете, как добраться до места вызова, сидите дома. Мы платим деньги, а не фантики!

- Не можешь нормально работать в сфере обслуживания, иди в другое место, хоть на завод. Бесит.

У таксиста сдачи нет

Бывает, забудешь при заказе предупредить: «Сдача с такой-то купюры». И здрасьте приехали, получаешь нагоняй от водителя: «У меня банк что ли? Где я вам мелочь найду?».

Нет, обычно стараешься приготовить деньги заранее, но случаются ведь и форс-мажоры: такси может понадобиться срочно, выходишь в спешке, забудешь. И тут сердитая мина водителя. Отсюда вопрос: кто тут сфера услуг – он или я?

Послушаем пассажиров:

- Всегда готовлю плату без сдачи или оставляю чаевые. Где водитель копеек наберет, если каждый едет с крупными?

- Допустим, сдачи нет. Ну, если вы видите заявку, где указано, требуется сдача с 500-1000-5000, на фига берете? Пропустите, и все.

- Если цена поездки 210, а вам дают 250, сдачи нихт, с чего вы решаете за клиента, что это будут ваши чаевые? Оставьте выбор за пассажиром.

Курение и музыка

Сколько раз попадали: подкатывает такси, а за рулем водитель курит. Или из той же оперы: врубает музыку, да погромче.

Кому интересно, прокуренное авто мы завернули сразу. Хозяин, кстати, был очень удивлен. На «музыкальном» все-таки поехали: выбора не оставалось, и этого еле дождались - ночь. Хотя удовольствие было то еще, нас даже остановили гаишники. Водителю сделали внушение: «Выключай музыку, отвези людей и ложись спать». Так что домой добрались уже в тишине.

Многие пассажиры жалуются на курение водителей (причем операторы самые разные). Фото: Мария ЛЕНЦ

Мнения пассажиров:

- Есть такое: садишься в машину, будто в пепельницу – бр-р-р. Или, например, она завалена хламом, ты еле втискиваешься. Это как, нормально?

- Неплохо было бы поинтересоваться у клиента, можно ли курить в его присутствии. А вообще это жесть, конечно.

Гонки на дорогах

Случается, садишься в такси, а оно несется, как на пожар. Проскакивает на желтый, пытается кого-то обогнать, не пропускает пешеходов на «зебре». Водитель в кураже, пассажир в шоке: «Спасибо, что довезли живым».

Пассажиры:

- Как-то раз водитель, когда я села в машину, на все деньги включил музыку и дал по газам. Перепугалась, мягко сказано. Попросила убавить звук – он тормоз в пол, давай на меня орать. В итоге провез метров 500 и вернул к дому. Спасибо, не посреди дороги выбросил.

Домчу с ветерком. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Если ты везешь меня с большой скоростью, как картошку на базар, я имею права попросить ее снизить. Указывала и буду указывать!

Странный маршрут

Было дело: вызвали такси, оплата фиксированная, от расстояния не зависит. Тем не менее повез не напрямую, а «огородами», по пути собрав все пробки. Как итог перепсиховали и опоздали.

Не все понимают, почему водитель выбрал тот или иной маршрут. Фото: Мария ЛЕНЦ

Пассажиры:

- Маршрут есть на автобусе. На такси еду, как удобно мне! Так что давайте без нытья.

- Клиент вправе решать, как ехать, когда он едет на СВОЕЙ машине. А то потом ремонтировать авто водителю придется на ЕГО деньги.

Интересно, а что ответят на это водители такси? Ведь раздражающих привычек пассажиров тоже предостаточно, согласитесь?