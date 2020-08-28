Акция «Помоги пойти учиться» продлится в Красноярске до 1 октября

Принять участие в акции могут все желающие Фото: Мария ЛЕНЦ

Городская акция «Помоги пойти учиться» продлится до 1 октября. Красноярцы уже несколько лет перед началом нового учебного года помогают детям из многодетных и малообеспеченных семей подготовиться к школе.

Принять участие в акции могут все желающие. Пункты по сбору вещей, обуви, книг, школьно-письменных принадлежностей открыты во всех образовательных учреждениях, молодёжных и социальных центрах Красноярска.

Кроме того, завтра, 29 августа, состоится «Добрый автопробег». В 10.00 от парковки около площади Революции (пр.Мира – ул. Карла Маркса) машины участников проедут по специальным маршрутам и поздравят с 1 сентября будущих первоклассников.

В автопробеге могут принять участие представители красноярских компаний, предприятий и корпораций, так и обычные горожане, желающие помочь нуждающимся. Заявить о желании поучаствовать в акции нужно по телефону 8-929-357-65-92. Если вы хотите помочь, то можете купить готовый школьный набор или собрать его самостоятельно. Перечень необходимых вещей можно посмотреть в группе Молодежного центра «Свое дело».

Помочь можно вещами, обувью, книгами, школьно-письменными принадлежностями Фото: Мария ЛЕНЦ

Также в рамках акции специалисты проводят рейды по выявлению безнадзорных и необучающихся детей, чтобы устроить их в образовательные учреждения.

Сообщить информацию о детях школьного возраста, которые не приступили к учебе, можно по телефонам горячей линии главного управления образования: 263-81-71, 263-81-78.

Горячие линии работают в районах города. Звонить можно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00:

- Железнодорожный и Центральный районы - 221-85-71, 221-20-33 - Кировский и Ленинский районы - 234-73-15, 234-73-11 - Октябрьский район - 218-08-31, 218-08-32 - Свердловский район - 233-91-41, 261-65-25 - Советский район - 255-19-74, 220-19-89.

Адреса пунктов по сбору вещей и школьных принадлежностей для акции «Помоги пойти учиться»

Все общеобразовательные школы во всех районах города – с 9.00 до 18.00

Центры помощи – с 9.00 до 18.00

Железнодорожный район:

КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» (ул. Железнодорожников, 30, тел. 221-61-27)

Кировский район:

КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Кировский» (ул. Вавилова, 35, тел.213-18-20)

Ленинский район:

КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Доверие» (ул. Борисевича, 8, тел. 222-09-11 (канцтовары))

Октябрьский район:

КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Октябрьский»

ул. Киренского, 60, тел. 244-09-30

ул. Гусарова, 30, тел. 246-47-63

ул. Попова, 8 «г», тел. 246-82-23

ул. Вильского, 7 «а», тел. 202-42-16

Свердловский район:

КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Свердловский» (ул. Свердловская, 13 «а», тел. 233-29-59 (канцтовары)

Советский район:

КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Эдельвейс»

ул. Воронова, 33, тел. 200-35-66

ул. 60 лет СССР, 21, п. 208, тел. 200-34-59

Центральный район:

КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Центральный»

ул. Любы Шевцовой, 53, тел. 201-91-16

Дворцы культуры – с 10.00 до 18.00

МАУ «Дворец культуры им. 1 Мая» (ул. Юности, 16, тел.264-15-92)

МАУ «Правобережный городской Дворец культуры» (ул. Коломенская, 25, тел.264-30-27)

МАУ «Красноярский городской Дворец культуры» «Культурный центр на Высотной» (пр. Свободный, 48, тел.244-84-08)

МАУ «Дворец культуры «Свердловский»

ул. Вавилова, 1 «в», тел.236-46-53

ул. Вавилова, 23, тел.265-46-09

Молодежные волонтерские центры – уточняйте время по телефонам.

Железнодорожный район:

ММАУ «Красноярский волонтерский центр «Доброе дело»

Работа на базе ММАУ «КВЦ «Доброе дело» проекта «Фримаркет» – (свободный магазин, куда все желающие могут принести вещи в хорошем качестве, а те, кто в них нуждается – взять их, а также принимается канцелярия и все необходимое для школьников)

ул. А. Лебедевой, 149, тел. 211-95-01

Кировский район:

ММАУ «Молодежный центр «Новые имена» (ул. Вавилова, 25а, тел. 213-07-64)

Ленинский район:

ММАУ «ИТ-центр» (ул. Глинки, 23, тел.264-99-39)

Октябрьский район:

ММАУ «Молодежный центр «Свое дело» (ул. Высотная, 15, тел.291-30-46)

Свердловский район:

ММАУ «Центр технического проектирования» (ул. Тимошенкова, 87 «а», тел.226-41-90, ул. Парашютная, 8 «а», тел.204-06-43)

Советский район:

ММАУ «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» (пр. Металлургов, 22 «а», тел.224-07-68)

Центральный район

ММАУ «Центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало» (ул. Бограда, 65, тел. 265-03