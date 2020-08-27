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Сменила фамилию и попала! Жительницу Красноярска принуждают платить по долгам ее тезки из Уфы

Приставы регулярно арестовывают ее банковские счета
Надежда ИльченкоНадеждаИльченко
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Женщину принуждают платить по чужим долгам

Женщину принуждают платить по чужим долгам

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот так история! Жительница Красноярска попала под колпак к судебным приставам Башкортостана. А все потому, что сменила фамилию, когда вышла замуж. Думала, счастье - оказалось головная боль, да еще какая! Екатерина рассказывает: после свадьбы и смены фамилии ей совершенно неожиданно наложили арест на банковские счета - дескать, на вас долг 100 000 рублей по кредитам.

Красноярка опешила: не одного кредита отродясь не брала! Тем временем арестованные деньги начали снимать с карт. Женщина стала выяснять, откуда долг. Оказалось, в Уфе живет точно такая же Екатерина с таким же отчеством и фамилией. Да еще и одногодка. Спасибо тезке - долги повесили на жительницу Красноярска.

Екатерина обратилась к приставам. Дело в том, что исполнительные производства пока возбуждают по ФИО, дате и месту рождения. А если данные совпадают, то... сами понимаете, попасть может практически каждый. Так и вышло, что из-за несовершенства системы удерживать деньги начали с красноярской Екатерины вместо ее тезки уфимки.

- Я позвонила по телефону пристава-исполнителя из Башкортостана, там сняли текущие производства, - рассказала Екатерина.

Однако совсем спасти от чужих долгов красноярку приставы не могут. Как только она открывает счет в каком-либо банке, тут же следует блокировка. Все потому, что уфимская Екатерина так и не платит по долгам. И каждый раз женщине приходится писать заявление башкирским приставам об ошибочной идентификации, предоставлять СНИЛС и ИНН. В общем, так красноярка, глядишь, и подружится с башкирскими приставами.

За подготовку материала благодарим ТВК

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