Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 27 августа 2020 года: от коронавируса погибли 450 человек, за сутки - 8

Умерли 8 человек за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край продолжает оставаться в десятке регионов с наибольшим количеством выявляемых в сутки случаев ковида, однако, по данным Инфорцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки регион с 8 места опустился на девятое. Оперштаб по противодействию распространению инфекции сообщил данные на 14.00 27 августа: за сутки в регионе лабораторно подтверждено 112 новых случаев COVID-19, общее количество зараженных достигло 16 428 человек.

Динамика вируса по региону

Ряды выздоровевших тоже пополнились за сутки на 81 человека (всего с момента начала пандемии 13 195 пациентов поправились). Есть и летальные исходы, к сожалению. За сутки умерли 8 человек. Общее количество погибших от коронавируса достигло 450.

Эпидемиологи краевого Роспотребнадзора фиксируют суточный темп прироста - 0,7 %. Врачи продолжают наблюдать на дому 3084 человека (+269 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 238 человек.

Лаборатории за сутки выполнили 6387 тестов (всего с момента начала пандемии - 775 866 ).