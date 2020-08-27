Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 27 августа 2020:регион остается в десятке с наибольшим количеством зараженных

Выздоровели 73 человека за сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

По информации на утро 27 августа,за последние сутки коронавирус подтвердился у 114 человек. Общее количество зараженных в Красноярском крае составило 16 316 человек. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, количество умерших также увеличилось - за последние сутки погибли 5 пациентов (всего в регионе - 442 погибших). Преодолеть COVID-19 удалось 13 114 пациентам (+73 за сутки).

Темп прироста за сутки прежний - 0,7 процента. Проведено тестов на коронавирус всего - 769 479, из них за последние сутки - 6132.

Под наблюдением 3053 человека (+262 новых за сутки, снято с наблюдения – 246).

- Красноярский край по итогам суток - вновь поднялся на 8 место, - сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Край уже долгое время находится в первой десятке регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19. Заболевших сегодня в регионе в полтора раза больше, чем выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции.