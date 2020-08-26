Вклад в будущее: осетр, выпущенный сегодня в Енисей, проживет до конца XXI века

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Енисей попало более 218 тысяч мальков будущего осетра, вес каждого малька в среднем чуть больше грамма, а в длину они достигают всего четыре сантиметра. Такие размеры обеспечивают наибольшие шансы царской рыбе адаптироваться к новой среде. В общей сложности Богучанская ГЭС закупила осетрят на 30 млн.рублей.

Царь-рыбе - царские условия

Место для выпуска мальков осетра было выбрано неслучайно. Водоем возле деревни Прутовая, где Ангара сливается с Енисеем, ученые из Красноярского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии посчитали идеальным, поскольку он имеет все необходимые биологические, экологические и кормовые характеристики.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Операция по выпуску рыбной молоди сибирского осетра (Acipenser baerii) состоялась в Енисейском районе 21 августа. Началась она рано утром. Мальков, выращенных в ремонтно-маточном стаде осетра сибирского в Балахтинском районе, взвесили, пересчитали, и в специальной машине они отправились в путь. В дороге осетрята находились около десяти часов и преодолели около 600 км в специальной емкости, где поддерживался температурный режим и насыщение кислородом. Такой вид транспортировки тоже научно обоснован. Так как температура воды в месте разведения выше, чем в Енисее, как раз постепенное ее снижение помогает адаптироваться малькам к условиям водоема.

Делегация прибыла на место около 22 часов вечера, когда уже начало темнеть. Через специальную трубу мальков выпустили в водоем. За процессом наблюдали региональные представители служб Росрыболовства и Росприроднадзора. Все происходило очень аккуратно, чтобы не допустить травмирование мальков и увеличить их шансы на выживание.

- Этот водоем как нельзя лучше подходит для выпуска мальков осетра сибирского. Здесь нет антропогенного воздействия на рыбу, нет рыбаков, поэтому она хорошо там приживется, - считает Алла Янгулова, заместитель начальника отдела аквакультуры Енисейского территориального управления Федерального агенства по рыболовству.- Сейчас популяция осетра в Енисее находится в депрессивном состоянии, и при составлении планов по воспроизводству рыбных ресурсов, приоритет отдается именно осетру и стерляди. В течение трех лет ведется активная работа по пресечению браконьерства, проводятся акции по выпуску мальков. И благодаря этой работе в последнее время в Енисее стали попадаться уже молодые особи, которые мы вырастили.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Воспроизводство рыбы необходимо для сохранения экологии

Искусственное воспроизводство рыбных ресурсов - одна из составляющих реализации экологической политики Богучанской ГЭС. Рыбозащитные мероприятия продолжаются уже несколько лет. На первом этапе, еще до наполнения водохранилища, в районе плотины были установлены искусственные рифы – сооружения из бетона, которые обеспечили благоприятные условия для кормления и обитания рыбы. Рифы выполнены из экологически чистых материалов с использованием естественного камня и бетона. Технология изготовления рифов защищена несколькими патентами, единственным их аналогом можно назвать искусственные рифы, созданные в Японии для разведения ценных пород рыб и моллюсков на океанском побережье.

На втором этапе работа на бетонной плотине ГЭС была смонтирована система струегенераторов. Это конструкции, состоящие из труб и насосов, которые создают в верхнем слое воды искусственное течение, отгоняющее рыбу от водоводов гидроагрегатов ГЭС. Высокоскоростная струя «транспортирует» рыбу от водоприемников ГЭС и водосбросов в сторону правого берега, на отмели у каменно-набросной плотины. К бетонной плотине генераторы крепятся при помощи специальных закладных кронштейнов. Вес более мощного генератора в сборе превышает 3,6 тонны, вес малого – 2,8 тонны.

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии в течение 5 лет наблюдал работу рыбозащитных сооружений. По итогам всех исследований была подтверждена эффективность работы системы рыбоохраны и методов эколандшафтной коррекции, внедренных на Богучанской ГЭС впервые в Российской Федерации. Гидроакустические ихтиологические исследования зафиксировали основные скопления рыб в водохранилище на участках выше в районе устья реки Кода (по правому берегу) и в заливах Сухой и Кодинский (по левому берегу). Именно на этих участках и расположены рифовые комплексы, которые являются своеобразными барьерами – охотничьими стоянками для населяющих их хищных видов рыб: щуки, окуня.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Помимо неподвижных массивных рифов в Богучанском водохранилище разместили специальные плоты, которые находятся в воде на небольшой глубине. Многие рыбы нерестятся на камнях, но весной уровень воды в водохранилище меняется и икринки могут оказаться глубже, чем нужно. Поэтому ученые и энергетики "предложили" рыбам искусственные камни, которые поднимаются и опускаются вместе с уровнем воды, и всегда на нужной для рыб глубине. Таких условий для сохранения поголовья ценных пород рыб не создавали еще ни в одном водохранилище России.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Всеволод Демченко, генеральный директор ПАО «Богучанская ГЭС»

- Богучанская ГЭС всегда уделяла повышенное внимание экологической составляющей своей работы. Работа ГЭС не предполагает выбросов и стоков, никак не влияет на химический состав или физические свойства воды, не сокращает и не увеличивает объем стока реки Ангара. Сегодня мы сделали следующий шаг в поддержке природоохранных проектов в Красноярском крае и впервые с момента пуска станции организовали такой важный акт – выпуск мальков. Нам очень приятно, что был выбран именно сибирский осетр, красивая и мощная рыба, настоящая легенда сибирских рек. Только представьте: мальки, которых мы выпустили сегодня, проживут почти до конца XXI века! Так давайте сделаем все возможное, чтобы им это удалось, и наши внуки могли увидеть сибирского осетра в естественной среде.

Справка КП

Сибирский осетр обитает в реках и озерах Сибири, растет медленно, достигает половой зрелости в 18-23 года. Самки осетра нерестятся через 3-4 года, самцы - через 1-2 года; в низовьях Енисея осетр нерестится реже - через 4 года. Предельный возраст сибирского осетра - 60 лет, длина до 2 м, вес до 200 кг. В Красную книгу РФ этот вид внесен в 2001 году. Осетр не очень чувствителен к температуре воды (ему подходит вода от +1 до +25 градусов), но предпочитает чистые водоемы. В поисках пищи осетры предпочитают держаться у дна водоемов, их встречали на глубине, превышающей 70 метров.