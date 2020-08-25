Юных изобретателей из Красноярска приглашают поучаствовать в конкурсе «Ученые будущего»

Заниматься наукой - это перспективно! Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ проходит крупнейший российский конкурс исследовательских работ школьников конкурс исследовательских работ «Ученые будущего», который в этом году стал международным!

Конкурс направлен на поддержку одаренных детей, развитие у школьников интереса к изучению точных, естественных и инженерных наук, создание условий для интеллектуального развития учащихся, распространение и популяризацию научных знаний.

Конкурс проводится по девяти категориям: математика, физика и астрономия, химия, биология и науки о жизни, программирование, геология и науки о Земле, техника и инженерные науки, цифровые технологии.

LEGO Education подготовили призы для победителей в номинации «Техника и инженерные науки» - наборы SPIKE Prime, робототехнические наборы для увлекательного изучения физики, информатики и робототехники.

Побороться за специальные призы от LEGO Education могут ученики 9-11 классов, увлекающиеся наукой и проектной деятельностью, отправив свои исследования и проекты на участие в конкурсе «Ученые будущего» до 15 сентября 2020 года включительно.

Подробнее об участии в конкурсе: http://ub.festivalnauki.ru

Проекты оценивает профессиональное жюри, состоящее из преподавателей МГУ имени М.В.Ломоносова, иностранных учёных, организаций-партнеров конкурса.

Конкурс проходит в несколько этапов, в декабре 2020 года состоится суперфинал, который сформирует делегацию на научно-технический конкурс в Америке, намеченный на май 2021 года.

Напомним, фестиваль NAUKA 0+ проходит во многих городах России, в том числе и в Красноярске, в этом году он намечен на 27–28 ноября.