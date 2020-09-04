Один день на берегах Подкаменой Тунгусски: нефтяник показал в фотографиях, как устроены работа и быт на месторождении «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Всем привет. Меня зовут Разиф Набиев, мне 29 лет. Каждый человек мечтает обрести в жизни любимое дело, доставляющее радость самому и приносящее пользу людям. В этом плане мне повезло, с выбором профессии я не ошибся. Ровно два года я работаю в ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» технологом на Куюмбинском нефтегазоконденсатном месторождении. В мои обязанности входит контроль за работой объектов подготовки нефти и газа, а также за соблюдением графика сдачи товарной нефти. В канун профессионального праздника – Дня работника нефтяной и газовой промышленности – я решил рассказать о нашем месторождении и показать один свой обычный рабочий день на производственном участке.

Для начала немного истории. Куюмбинское нефтегазоконденсатное месторождение находится в Эвенкийском районе Красноярского края на двух берегах Подкаменной Тунгуски. До ближайшего населенного пункта, села Байкит, 86 километров. Месторождение было открыто в 1972 году вблизи посёлка Куюмба – отсюда и название (кстати, в переводе с эвенкийского Куюмба означает «богатый»). Открытие произошло давно, но всерьез к освоению приступили только через сорок с лишним лет, после того, как был утверждён проект прокладки трубопровода «Куюмба - Тайшет». Работы по строительству трубопровода велись с 2013-го по 2016 год, а в 2018-м Куюмбинское месторождение было запущено в промышленную эксплуатацию.

Итак, сегодня мой рабочий день начинается в 6.30 утра на левом берегу Подкаменной Тунгуски, в вагон-городке центрального пункта сбора нефти. Так выглядит спальная комната, кроме нее в каждом вагон-доме есть кухня, санузел и душевая. Имеется телевизор со спутниковым ТВ, стиральная машина, микроволновка и даже пол с подогревом. Сейчас нас в комнате двое, верхние полки, как видите, пустуют.

Так как месторождение осваивается недавно, многие объекты еще строятся, в том числе здание общежития на левом берегу. Коллеги с нетерпением ждут переезда, а мне кажется, я буду скучать по нашим «спартанским» условиям. Точнее по тем временам, когда всё начиналось, и каждый чувствовал себя первооткрывателем.

7.20 ч. Завтрак – лучшее начало дня. Столовая на этом берегу новая, открылась всего несколько месяцев назад. Не знаю, кто больше радуется этому событию – работники промысла или сами повара. Во всяком случае меню стало заметно разнообразнее. На обед теперь предлагается, как минимум, 5-6 вторых блюд, 2-3 первых, несколько закусок, в том числе обязательно салаты из свежих овощей в любое время года, а зимой цитрусовые, брусника, клюква. Примерная стоимость обеда, вполне достаточного для мужчины - 150-170 рублей.

В столовой можно рассчитываться картой – очень удобно. Казалось бы, обычная вещь в 21 веке, но далеко не на всех производственных участках есть свободный доступ к интернету. Хорошо, когда не надо беспокоиться, хватит ли тебе наличных до конца вахты.

Приятного аппетита!

7.45 ч. Перед началом рабочего дня – обязательное измерение температуры. Делаем всё необходимое, чтобы избежать появления и распространения коронавирусной инфекции. На Куюмбинском месторождении круглосуточно действуют 4 медпункта. Сейчас работы у медиков, конечно, прибавилось – они ежедневно выезжают на отдаленные объекты с осмотрами, следят за дезинфекцией помещений, дважды в день измеряют температуру вахтовикам. К профилактическим мерам все здесь относятся с пониманием.

7:50 ч. Наше административно-бытовое здание (АБЗ), дорога на работу. Рабочий день на вахте длится 11 часов с учётом обеденного перерыва. Выходных нет – таков график. Продолжительность вахты 30 дней.

7:55 ч. Захожу в кабинет. Старший смены Камил Калимуллин ведёт технологический режим центрального пункта сбора. Проще говоря, следит за тем, как пришедшая некондиционная нефть с промыслов доводится до товарной кондиции 1 группы качества. Кстати, по ГОСТУ куюмбинское «черное золото» оценивается достаточно высоко. Наша нефть лёгкая, малосернистая и обладает хорошими товарными качествами.

8:05 ч. А я начинаю с анализа прошедших суток, смотрю показатели по добыче, откачке товарной нефти, использованию природного газа и прочее… В моей работе очень много цифр, их необходимо постоянно структурировать, анализировать и наблюдать за динамикой.

От руководства поступила задача рассмотреть образцы новой мебели в операторную, где сейчас происходит ремонт. Смотрю, выдаю замечания. Проектирование операторной предусматривает множество нормативов, это важнейшая точка производственного участка.

10.00 ч. Приступаю к обходу объектов. Моя задача – проверить состояние оборудования, и в случае обнаружения недочётов передать замечания мастеру ПСН для оперативного устранения. На фото вид сверху на небольшой участок ЦПС. Вообще центральный пункт сбора нефти – это сердце любого месторождения, комплекс важнейшего нефтепромыслового оборудования: трубопроводов, замерных установок, сепараторов, резервуаров, насосных станций…Цель работы всей этой сложной системы – превратить продукцию нефтяных скважин в чистую нефть.

На первом этапе важнейшей задачей является сепарация, то есть отделение нефти, газа и воды друг от друга. А окончательная подготовка проводится на установке подготовки нефти (видите большую металлическую бочку, которая возвышается над трубами?). Здесь осуществляется дегазация, а в бочках ниже происходит обезвоживание и обессоливание. После этого товарная нефть отправляется в магистральный нефтепровод.

По рации услышал, что требуется оператор для демонтажа светового люка на одном из резервуаров. Старший смены Анатолий Зюбин проявил инициативу.

Сейчас на ЦПС запущены в эксплуатацию 2 резервуара объемом 10 000 м3. Резервуар, где трудится Анатолий, находится на стадии подготовки к запуску, его объем 5 000 м3, и предназначен он для аварийного сброса подтоварной воды. Еще 2 резервуара объемом 10000м3 пока в фазе строительства.

10:40 ч. Произвёл обход приёмо-сдаточного пункта (ПСП), здесь происходит откачка товарной нефти из резервуаров в систему трубопроводов. На фотографии - насосный агрегат, производивший откачку.

11.20 ч. Следующий инспектируемый объект - система измерения качества нефти. Это конечный пункт в процессе подготовки нефти, граница, перейдя которую, нефть перестаёт быть собственностью нашего предприятия. Технические условия позволяют сдавать через систему измерения качества более семи миллионов тонн нефти в год.

Все процессы полностью автоматизированы, но без человека всё равно не обойтись. Перед тем как выпустить нефть за пределы месторождения мы должны убедиться в точности измерений и высоком качестве продукта. Именно с этой целью оператор товарный Владимир Декке производит отбор точечной пробы.

12.00 ч. Зашел к лаборантам для получения проб и дальнейшей их отправки на сюрвейер, проще говоря на независимую экспертизу. По регламенту это необходимо делать каждую неделю. Сюрвейер - наша «защита» в возможных спорных ситуациях, если кто-то сомневается в качестве сданной нефти, мы всегда знаем, где есть контрольная проба.

Лаборант Гульмира Курмангазиева занята процессом экстрагирования и фильтрации нефти.

12:30 ч. Время обеда. Фотографирую местные деликатесы.

13.00 ч. Обедаю быстро, потому что впереди долгая дорога. Начальник цеха дал поручение ехать на бравый берег реки Подкаменная Тунгуска. Необходимо зайти в резервуарный парк и МУПН (мобильная установка подготовки нефти), проверить состояние оборудования и произвести совместный замер резервуаров.

Карета уже подана. В обиходе она называется «вахтовка», на таких машинах нефтяники передвигаются между производственными объектами. Большую часть автотранспорта на Куюмбе составляют "Уралы", "Камазы", "Зилы". Очень много техники, которую не увидишь за пределами промысла, например "Триколы" - польские трехосные вездеходы с огромными колесами. Из привычных городских автомобилей только внедорожники Обычным легковым автомобилям здесь делать просто нечего.

Это Андрей, очень аккуратный водитель и спокойный, вежливый человек. На протяжении двух лет, сколько я здесь работаю, он постоянно с нами. Андрей – работник подрядной организации, оказывающей транспортные услуги. Всего на производственном участке трудятся около 800 сотрудников «Славнефть-Красноярскнефтегаз» и столько же подрядчиков – строителей, дорожников, буровиков, геофизиков…

Прощальный взгляд на площадку ЦПС. Вернуться сюда мне предстоит только завтра.

13.40 ч. Переходить реку предстоит на пароме. Находиться в автомобиле во время переправы строго запрещено, поэтому я выхожу из машины. Зато есть возможность полюбоваться видами и сделать несколько кадров.

Куюмбинский производственный участок – это в первую очередь уникальная природа. То, что мы ее обжили и обустроили, дела не меняет. Чтобы защитить окружающую среду от негативного воздействия, на производственном участке внедрены самые современные технологии, которые позволяют свести к минимуму экологические риски. Бытовые и производственные отходы утилизируются строго в границах промысла. Вахтовикам запрещено ловить рыбу и тем более охотиться. Никто и не пытается нарушить запреты. Забота о природе давно уже стала обязательным повседневным состоянием.

15.00 ч. Переправа пройдена, и мы отправляемся на участок К-219. Ехать довольно долго, около часа. На всех внутрипромысловых дорогах действует ограничение скорости 40 км/ч. Кроме того, рельеф здесь довольно крутой с резкими вершинами до 800 метров. Поэтому двигаемся не спеша, предельно внимательно и по пути любуемся вот такими видами с высот.

А это дюкер – напорный участок нефтепровода протяженностью 780 метров, проходящий по дну реки по подводной траншее. Был построен в 2016 году. В 2018 году к основной нитке добавили резервную.

15.30 ч. Кустовая площадка, или сокращенно «куст». Таких площадок на Куюмбе 22. Почему куст? Дело в том, что с одной буровой бурится не одна скважина, а несколько, под разными углами друг к другу. Эти пучки скважин и называются кустами. Такой метод позволяет добывать больше нефти и максимально эффективно вырабатывать запасы.

Привет от коллег с добычи! Ребята производят замер параметров затрубного пространства скважины.

У Куюмбы нет аналогов в мире. Возраст здешних продуктивных пластов почти миллиард лет. Первое с чем столкнулись нефтяники – это именно уникальность геологии и отсутствие опыта освоения подобных залежей. Чтобы добиться выработки запасов, пришлось на месте разрабатывать собственные инновационные технологии, искать новые методы работы. Какие-то из них уже прошли экспертизу государственной комиссии по запасам и успешно используются. Где-то подбор оптимальных режимов продолжается по сей день. Работать с такими недрами не всегда легко, но добыча растёт, а это означает, что мы на верном пути. Сегодня объем годовой добычи приближается к миллиону тонн. Два года назад это показатель был в два раза меньше.

16.00 ч. Мы почти на месте. Вот такая инсталляция находится вблизи вертолетной площадки. Глыбы камней, фонтанная арматура и долото, как символ ежедневно труда сотен человек и покорения непростых сибирских недр. Идея принадлежит самим нефтяникам, воплощали тоже собственными силами.

16.30 ч. Резервуарный парк. Сюда нефть поступает из скважин. Объем каждого резервуара – 3 000 м3. Всего резервуаров десять. Совместно с оператором товарным мне необходимо произвести контрольные замеры. Данная процедура выполняется раз в 10 дней для определения точного количества нефти на объектах.

19.00 ч. До конца рабочего дня остаётся час, а мне еще нужно успеть заселиться в общежитие. На фото вид на ВЖК-100 (жилой вахтовый комплекс, рассчитанный на сто человек). Еще лет двадцать назад вахтовики даже не мечтали жить в таких условиях, а сегодня комфортный быт – обязательная составляющая производственного процесса. Как я уже говорил, скоро подобное здание появится и на другом берегу нефтепромысла.

В коридорах пусто, коллеги еще работают. Везде тишина и идеальная чистота.

Через пару часов здесь развернутся нешуточные бои, а пока ракетки спокойно дожидаются игроков. Настольный теннис можно считать профессиональным видом спорта нефтяников. На вахте за ракетку берутся все, даже те, кто с детства не подходил к теннисному столу. Несколько вахт – и ты уже, практически, ас.

В комнатах общежития живут по двое. Естественно, в каждой комнате есть свой санузел и душ. На каждом этаже имеется общая кухня, при желании можно готовить самому. Из развлечений: небольшая библиотека, тот же теннис, шахматы или просто посиделки с коллегами за чаем.

19.30 ч. Расположился, переоделся и иду в прачеченую, чтобы завтра надеть чистую спецодежду.

Зашел в столовую, купить чего-нибудь с собой. Ужинать буду после вечерней тренировки. Выпечки здесь всегда много на любой вкус: булочки, кексы, беляши, несколько видов пирожных. Кстати, вот вам немного статистики: в день нефтяники съедают 130 булок хлеба, 195 кг овощей и 150 кг мяса.

Помимо столовой, в общежитии работает магазин. Ассортимент довольно большой: от товаров первой необходимости до деликатесов типа красной икры. Цены вполне доступные.

20.30 ч. Спортом на вахте занимаются многие. Плюсы очевидны: поддерживается здоровье, растет продуктивность, в спортивных состязаниях крепнет командный дух. К Дню нефтяника, Новому году, 9 мая на месторождении обязательно проходят спортивные турниры. Также в этом году команда «Славнефть-Красноярскнефтегаз» впервые приняла участие в корпоративной спартакиаде НК «Роснефть».

Кто-то предпочитает волейбол. Наверное, это вторая по популярности игра среди нефтяников после настольного тенниса.

21.30 ч. Вечернее общение с семьей – обязательный ритуал для каждого вахтовика. На Куюмбинском месторождении нефтяники имеют свободный доступ к сервисам видео-связи, могут быстро получать или отправлять фото благодаря специально выделенной wi-fi сети, которая даже называется символично: BUD DOMA. Насколько это важно, поймут только те, кто минимум месяц оторван от родных и близких.

22.00 ч. Вот и подошёл к концу этот обычный будний день, который, тем не менее, в очередной раз подарил ощущение причастности к чему-то большому, настоящему и нужному. Спасибо, что провели его со мной.