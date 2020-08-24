Как построить «Дом для всех»?

vk.com/fll_moroshka

Руководитель студии технического творчества "ДОМ" Ирина Чашина рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск о том, как команда «Морошка» из Студии Технического Творчества «ДОМ» (Архангельская область) готовилась к чемпионату и как за это время ребятам удалось серьезно подтянуть английский, развить научно-технические и коммуникативные навыки. Опыт команды может быть полезен тем, кто еще только делает или собирается сделать первые шаги в робототехнике.

Как выбрать тему?

- Идей много, но важно остановиться на той, которая близка и понятна детям. Например, с какими проблемами сами ребята сталкиваются в повседневной жизни. Оказалось, что самые простые вещи иногда сделать не так-то просто: например, добраться на роликах от квартиры до детской площадки. Велосипедисты не могут поместить свои велосипеды в лифт. Мамы с колясками не могут пройти через лабиринт дверей на входе в подъезд. А у людей, которые передвигаются на инвалидных колясках, вообще нет шансов попасть на улицу без посторонней помощи, так как вход в лифт находится между этажами. Так команда решила спроектировать дом, в котором будет удобно всем, и построить его из LEGO Education.

Как готовиться к соревнованиям?

Готовиться к соревнованиям команда начала ещё в сентябре, за несколько месяцев до чемпионата. Для работы над проектом составили график занятий – 1 раз в неделю (по субботам) по 2 часа.

Как только ребята определились с идеей, начался этап исследования проблемы, наблюдений и поиска решений. Решений было много, и теперь уже не хватало знаний по теме. Для того чтобы спроектировать дом, в котором будет удобно всем, ребята стали изучать вопросы строительства и проектирования зданий. Добытыми знаниями делились друг с другом на занятиях и сделали первый чертёж проекта. Постепенно чертёж воплощался в модель дома из деталей конструктора LEGO Education: стали появляться детали проекта, что-то меняли, что-то убирали. Когда собрали дом, появилась потребность показать его специалисту, пригласили в гости в студию архитектора. Так прошла первая презентация проекта: ребята рассказали о своей задумке и получили ответы на свои вопросы. Дом разобрали. И снова собрали, теперь уже с учётом всех полученных знаний и сделанных ошибок. Весь процесс работы над проектом ребята описывали в инженерной книге. Она стала дневником команды. В инженерной книге вы увидите не только описание проекта со всеми деталями и механизмами, но и рассказ о жизни команды, интересные факты об участниках, весёлые истории с занятий. Так ребята подготовились к региональному этапу Чемпионата и успешно прошли отбор на Российский этап.

Началась подготовка к большим соревнованиям. Все вместе – ребята, родители и тренеры – приняли решение об участии в международном отборе. К занятиям по проекту добавились занятия английским. Дорабатывали проект, доводили механизмы до совершенства, переводили презентацию на английский, учились отвечать на вопросы, рисовали плакат, придумывали костюмы для выступления. Весь процесс ребята описали в своей инженерной книге и в группе в контакте. Наступил волнительный момент – поездка в Красноярск.

Все усилия, приложенные в родном городе, оказались ненапрасными. Ребята рассказали о своей идее всем гостям стенда и ярко представили свой проект перед судьями на первом этапе защиты, прошли во второй этап, защитили проект на английском языке, ответили на вопросы экспертов и… получили звание абсолютных победителей Чемпионата FIRST Russian Robotics Championship 2020.

Всё это время, шесть месяцев, рядом с ребятами были взрослые – их родители и тренеры, которые поддерживали, вдохновляли и просто верили.

В чем суть проекта «Дом для всех»?

- В этом доме должно быть комфортно всем жителям, и поэтому здесь есть:

-удобный для всех вход в подъезд: на лестнице есть перила, а для колясок и велосипедов установлен пандус;

- широкая автоматическая дверь в подъезд;

- широкий лифт находится на одном уровне с квартирами, а не между этажами;

-вдоль дома проложен широкий безопасный тротуар для пешеходов.

Во дворе нашего дома находится детская площадка. На ней есть чем заняться детям разных возрастов. Также мы сделали карусель, качели и городок, где могут играть дети с ограниченными возможностями. На площадке есть место, где можно покататься на роликах или скейте.

Мы позаботились о том, чтобы родители не переживали о безопасности своих детей, поэтому двор расположен внутри дома.

На площадке есть удобная зона для родителей: небольшая кофейня, скамейки.

В своем проекте мы использовали яркие цвета, чтобы у людей поднималось настроение. Возле дома много деревьев и цветов.

Как распределяются роли в команде?

- Участники нашей команды давно знакомы друг с другом и уже выступали на различных соревнованиях. Поэтому распределение обязанностей не вызвало затруднений. Над проектом работали сообща, но у каждого в команде была своя зона ответственности, причём эта зона соответствовала интересам и возможностям ребёнка. Блогер Алексей Мелько сам писал тексты для группы Вконтакте. Капитан Дарья Чашина вела группу Вконтакте и инженерную книгу команды. Дизайнер Вероника Кокина рисовала иллюстрации для плаката и разрабатывала дизайн проекта. Наш инженер Тимур Юницын к концу сезона мог собрать проект с закрытыми глазами и подключить всё к ноутбуку.

Очень важно с самого начала зарождения команды формировать уважение ребят друг к другу и к тому, что делает каждый из них. Каждый участник вносит свой уникальный вклад в работу над проектом. Из таких маленьких кусочков собирается и проект, и команда.