Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 24 августа 2020: еще 6 человек умерли от COVID-19 за сутки

За сутки заболели 115 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 24 августа 2020 года в Красноярском крае за все время 16 089 подтвержденных диагнозов (+115 за сутки). По количеству заразившихся лидирует Красноярск - 29 случаев, Минусинск на втором месте – 9 человек заболели, в Нижнеингашском районе – 8.

Всего с начала пандемии выздоровели 12 972 пациентов (+43 за сутки). К сожалению, число умерших снова увеличилось на 6 человек за сутки, всего же в регионе не смогли справиться с коронавирусом 429 пациентов.

Темп прироста за сутки – 0,7 процента. Проведено тестов на коронавирус всего 762 774 (за последние сутки +3276).

Под наблюдением сейчас находятся 3040 человек (+207 новых за сутки, снято с наблюдения за последние сутки - 229 человек).

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: vk.com/shtabkrskstate

Напоминаем, что Красноярский край сейчас находится на 2 этапе снятия ограничений.

С сегодняшнего дня открывается гастроэнтерологическое отделение круглосуточного стационара 20 больницы. Ранее в 20 больнице был открыт плановый прием в детские и взрослые хирургические отделения, дневной хирургический и дневной кардиологический стационары, работают консультативные кабинеты кардиолога, гастроэнтеролога, ревматолога.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что плановая госпитализация осуществляется по направлению от лечащего врача по месту жительства. В день госпитализации с собой нужно взять отрицательный тест на коронавирус (должен быть выполнен за неделю до поступления в больницу).