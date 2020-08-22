Новые случаи коронавируса в Красноярске и крае на 22 августа 2020: еще 6 человек умерло за сутки

Еще 6 человек умерли Фото: Мария ЛЕНЦ

По официальным данным Роспотребнадзора на 14.00 22 августа, еще 6 человек в регионе скончались от коронавируса за минувшие сутки. Общее количество умерших достигло 416 человек.

Динамика по региону

Новые случаи COVID-19 лабораторно подтверждены за сутки у 114 пациентов. Лидером по заболеваемости стал Красноярск - 27 случаев, на втором месте Нижнеингашский район - 7 подтвержденных случаев, по 5 - в Норильске, Минусинске, Шарыпово, Назарово, Лесосибирске, Богучанском и Сухобузимском районе. Общее количество заболевших с начала пандемиии - 15 862 человека.

география распространения вируса

Выздоровели за сутки 85 пациентов, с момента начала эпидемии 12 893. Эпидемиологи сообщают, что суточный темп прироста составил 0,7% — это порядка 552 человек на 100 тысяч населения. Под наблюдением находятся 3 117 человек.

Красноярский край по итогам суток не изменил свою позицию в «десятке» регионов России с наибольшим числом выявленных случаев COVID-19 и снова остался на 8-й строчке. Заболевших сегодня больше, чем выписанных по выздоровлению от коронавирусной инфекции.