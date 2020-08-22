В аэропорту Красноярска аварийно приземлился самолет Москва-Хабаровск из-за сработавшего датчика задымления

Информация о возгорании не подтвердилась Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Красноярска совершил аварийную посадку самолет, следовавший рейсом Хабаровск - Москва. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в региональном ЛУ МВД России, в полете в багажном отсеке пассажирского Boeing сработал датчик задымления. Командир корабля принял решение посадить воздушное судно, как того требует инструкция.

В аэропорту добавили, что после того, как командир запросил экстренную посадку, все службы были мобилизованы и готовы к оказанию возможной помощи.

- Самолет благополучно приземлился, пассажиры были отправлены в накопитель. Техники аэропорта осмотрели самолет, и информация не подтвердилась, тревога оказалась ложной, - рассказали в транспортной полиции.

В данный момент пассажиры готовятся продолжить путь на реззервном борту. Почему сработал датчик - установят специалисты.

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