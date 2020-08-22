Коронавирус в Красноярске, последние новости на 22 августа 2020: выздоровели 76, умерли 7

Умерли 7 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро субботы, 22 августа, за последние сутки COVID-19 подтвержден у 117 жителей Красноярского края. Общее количество лабораторно диагностированных случаев достигло 15 748 человек. Больше всего заболевших - в Красноярске (29 человек), на втором месте по количеству - Ачинск (11 случаев) и на третьем - Минусинск (7 человек).

Выздоровели за последние сутки 76 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее количество выздоровевших в регионе - 12 808. К сожалению, имеются и летальные исходы - 7 за сутки. С момента начала пандемиии количество умерших - 410 человек.

Эпидемиологи Роспотребнадзора рассказали о показателе заболеваемости на 100 тысяч населения, сейчас он - 547,8. Темп прироста за сутки – 0,7 процента.

Вирус в тяжелой форме переносят 519 заболевших, средняя степень тяжести - 5 978, легкая - у 3 109 человек, бессимптомно - 6 142 человека.

Напомним, что Красноярский край находится в топ-10 регионов с наибольшим показателем выявленных случаев ковида - на 8-м месте. Под медицинским наблюдением остаются 3 122 человека (+223 за сутки). Снято с наблюдения 30 602 (+239 за сутки).

6 766 тестов провели лаборатории за последние сутки. Всего с момента начала пандемии - 747 614.