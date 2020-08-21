Гроза в Красноярске 21 августа 2020: лучшие кадры стихии

Гроза в Красноярске 21 августа 2020: гремело так, что сигнализация с ума сходила Фото: Вадим МАЦНЕВ

Синоптики обещали на сегодня, 21 августа, небольшой дождь и переменную облачность. А на самом деле немного промахнулись. Но не будем пенять специалистам – погода ведь дама капризная, ведет себя непредсказуемо и зачастую обманывает даже приборы. А в целом - прогноз-то сбылся: осадки есть? Есть. И солнце уже проглядывает там, где они прошли. А красноярцам лишний раз напоминание, что брать с собой зонтик не помешает – на всякий случай.

- У нас ударило так, что уши заложило, - рассказывает «Комсомольской правде»-Красноярск жительница Октябрьского района. – Сначала грохотало громко-громко, что припаркованные во дворе машины с ума сошли, сигнализация орала во всю мощь. А потом вода полилась, зашумела – и даже машины заглушила. А минут через 10 все закончилось.

Вот такой выпал град Фото: Александр СВОЕВСКИЙ

Очевидцы сняли на видео, как молнии, одна за другой, буквально пронзают пространство – между низко нависшей тучей и землей.

Но если в Красноярске все уложилось в набор – дождь, гром и молнии – то за городской чертой все оказалось куда хуже. В Емельяновском районе выпал град. Крупные кусочки льда сыпались на землю несколько минут – серьезная проблема для тех, у кого сады и огороды.