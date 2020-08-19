«Как же было тебя жалко, мама!»: мечтающая о миллионе подписчиков девочка-блогер из Якутии победила рак

Карина с мамой. Фото: @karishka.k.08. instagram.com

Она мечтала о миллионе. Но пока в ее «копилке» Instagram 65 тысяч подписчиков. Именно с ними 12-летняя девочка-блогер из Якутии решила разделить один из самых важных моментов своей жизни. В очередном своем видеоролике Карина Колесова стоит одна посреди больничной палаты - хрупкая, тоненькая девочка с коротким ежиком на голове в мрачном черном платье. С трудом сдерживает улыбку, словно знает секрет. Вдруг ее глаза наполняются слезами. «Пролетают» воспоминания: таблетки, анализы, боль, страх. Прочь! Все меняется! В ее руках уже белый лист с разноцветными буквами: «Я победила рак!». Вот она уже в розовом платье. Обнимается с мамой. Смеется. Вспыхивает и рассыпается блестящий фейерверк! Все позади. Живи, Карина!

Два года борьбы

Семья Колесовых жила в небольшом якутском городе Среднеколымске. В 2018 году Карина с мамой приехали в столицу республики на медицинское обследование. Тревожили частые отиты и синуситы. Анализы показали - острый лимфобластный лейкоз.

- Я была шокирована, - вспоминает мама Карины Наталья Колесова. - Долго не знала, как сказать ребенку, что ей придется бороться со страшной болезнью. Но Карина услышала слово «лейкоз» и посмотрела в интернете, что это значит. Сказала, что готова лечиться. Это она помогла мне пережить все это.

Карина. Фото: @karishka.k.08. instagram.com

Узнав о диагнозе, Карина испугалась не за себя. За маму. Она долго держала все в себе и лишь в июне этого года смогла рассказать, что тогда чувствовала:

«Два года назад, на днях мама услышит мой диагноз. Как же мне тебя жалко тогда мама. Тебе было так больно и обидно. Помни слова «Мы будем счастливы всегда, ведь мы с тобой непобедимы!» и «Не унывай, у нас всегда все будет круто». Помни их потому, что так и будет!».

Жизнь в сети

Социальная сеть стала для ребенка спасением. Через свою страничку Карина рассказывала о своих переживаниях, советовалась, делилась радостью. Как-то опубликовала видео, где призналась: «Мечтаю стать первым якутским блогером с миллионом подписчиков в Instagram!». Сказала, играючи. Шуткой. Но за тот день на нее подписались 9 тысяч человек. Подключились известные якутские блогеры и медиа-персоны. Это они запустили флэшмоб с хештегом #подпишисьнаКаришку.

Карине 8 лет. Фото: @karishka.k.08. instagram.com

В соцсетях и ютуб-канале Карина рассказывала о себе и своей болезни, снимала видео-рецепты, обзоры и смешные ролики. Это была ее главная мотивация жить. Каждое утро у нее начиналось с доброго утра в Instagram.

Виртуальная жизнь так отличалась от действительности! Месяцами ей приходилось лежать в больнице. После «химии» болели ноги и спина. Увеличивался вес. Выпадали волосы.

«В жизни бывают минуты, когда в глазах нет слез, а в сердце - целое море», - писала девочка в минуты отчаяния.

Фото: @karishka.k.08. instagram.com

Ей нужно было почти круглосуточно находиться под контролем опытных врачей. Поэтому семья переехала в Якутск. Учителя организовали для нее дистанционное обучение. Карина с отличием окончила начальную школу, а после и 5 класс. Больше всего она скучала по своей прежней беззаботной жизни. Детской. Без взрослых проблем и испытаний.

Победа!

8 июля Карине исполнилось 12 лет. 500 пожеланий здоровья и счастья. Что же стало ее главным подарком?

«Нууууу, а самое главное это то, что ровно в свои день рождения я выпила последнюю таблетку химии! Урааааааа!», - радовалась именинница.

После было плановое обследование. И снова больница, тревоги, переживания:

«Иногда понимаешь, что все! Устала! С меня хватит! Но тут же в голову приходят мысли: 2 года лечилась, а оставшиеся несколько месяцев не выдержишь? ПФФФ конечно выдержу! Ведь не зря же мы лечились и боролись за мое здоровье, правда?».

Глава Якутии поздравляет Карину. Фото: @karishka.k.08. instagram.com

Две недели в больнице. Анализы, различные осмотры. Ожидание и надежда. Подписчики засыпали вопросами: что происходит?

Карина успокаивала: «Со мной все супер!». А потом на страничке появилось то самое видео. Победа!

- Мы на днях получили результаты контрольного обследования, спустя два года после у нас произошла ремиссия, - подтвердила Наталья Колесова, а после добавила: - Что я хотела бы пожелать людям, которые столкнулись с тяжелой болезнью? Не опускайте руки! Не стесняйтесь, не бойтесь этого диагноза. Его нужно принять, взять себя в руки и только тогда можно победить. Главное, чтобы рядом была семья, поддержка близких. С нами всегда были наши родные.

Фото: @karishka.k.08. instagram.com

У них часто спрашивают: сколько стоило лечение? Нисколько. Карина лечилась в государственной клинике по полису и совершенно бесплатно. Девочка планирует и дальше вести свой блог, где будет рассказывать о своей жизни, эмоциях, событиях. Несколько обязательно посвятит Москве. Мама ей подарила недельные каникулы в столице. А потом Карина пойдет в школу. Как все.

«Этот год в плане учебы был жутко трудным. Нет, вы не думайте, что я думала, будет легко! Но я хочу учиться, как обычно! Очень жду осени, чтобы поскорее пойти в школу и познакомиться со всеми одноклассниками», - писала она на своей страничке.

Глава республики Айсен Николаев тоже поздравил Карину с выздоровлением:

«Карина, от всей души поздравляю тебя с выздоровлением! Ты большая молодец и умничка! Не каждый взрослый сохраняет позитивный настрои , когда болеет, а твои блог придает силы многим и многим людям, борющимся с этой страшной болезнью! Оставайся такой же жизнерадостной и веселой! Дальнейших успехов тебе в учебе и творчестве!».

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